Bu Hafta Okumak İsteyeceğiniz En Sürükleyici Kitap Önerileri
Bu Hafta Okumak İsteyeceğiniz En Sürükleyici Kitap Önerileri
Kitap okumak, hem zihnimizi hem de ruhumuzu besleyen, bizi farklı dünyalara taşıyan ve yepyeni deneyimler yaşatan bir eylemdir. Hele ki sürükleyici bir kitapla karşı karşıya isek, zamanın nasıl geçtiğini anlamadan sayfaları çevirip dururuz. Bu hafta sizlere, her biri farklı bir türden ve her biri merak uyandıran 13 sürükleyici kitap önerisi hazırladım. Hazır mısınız?
Bu içerik 15.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Gülün Adı Kağıt Kapak
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2. Dune - Frank Herbert
3. İnce Memed 1- Yaşar Kemal
4. Karanlığın Kalbi - Joseph Conrad
5. Ben, Robot - Isaac Asimov
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6. Margaret Atwood - Damızlık Kızın Öyküsü
7. Uğultulu Tepeler - Emily Brontë
8. Moby Dick - Herman Melville
9. Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
10. Kardeşimin Hikâyesi - Zülfü Livaneli
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11. Martin Eden - Jack London
12. Görünmez Kentler - Italo Calvino
13. Anna Karenina - Leo Tolstoy
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