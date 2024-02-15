Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Bu FM 24 Hatası İle Dünya Yıldızı Futbolcuları Takımınıza Çok Düşük Fiyatlarla Katabiliyorsunuz!

Bu FM 24 Hatası İle Dünya Yıldızı Futbolcuları Takımınıza Çok Düşük Fiyatlarla Katabiliyorsunuz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 00:11

Taktiksel futbol oyunu denilince aklımıza gelen ilk isim şüphesiz Football Manager oluyor. Yıllardan beri eskimeyen geleneğiyle oyunculara dolu dolu dakikalar yaşatan bu serinin şimdilik son oyunu Football Manager 24 içerisinde oldukça ilginç bir hata yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Futbol simülasyonu denince akla gelen ilk isim: Football Manager.

Futbol simülasyonu denince akla gelen ilk isim: Football Manager.

Yıllardan beri çıkan ve her sene çıtayı bir üst seviyeye taşıyan Football Manager oyunlarında yer yer ilginç hatalara denk geliyoruz ancak serinin şimdilik son oyunu konumundaki Football Manager 24 içerisinde yer alan bu hata diğerlerinden çok daha farklı!

Dünya yıldızı futbolcuları değerinin altında bir ücret ödeyerek takımınıza katabiliyorsunuz.

Dünya yıldızı futbolcuları değerinin altında bir ücret ödeyerek takımınıza katabiliyorsunuz.

Oyun içerisinde yeni keşfedilen bu hata sayesinde istediğiniz futbolcuyu değerinin çok daha altında bir sözleşme ile ve taleplerini karşılayarak takımınıza katmanız mümkün oluyor. Oyuncuların keyfini yerine getiren bu hatayı bir X hesabı ortaya çıkarttı.

"Out of Context Football Manager" sayfasının gönderisinde yer alan görsellerde bu hatanın nasıl işlediği anlatılıyor;

"Out of Context Football Manager" sayfasının gönderisinde yer alan görsellerde bu hatanın nasıl işlediği anlatılıyor;
twitter.com

Görselde yer alan bilgilere göre hatayı tetiklemek için bu hatayı bulan kullanıcının yolunu izlemek yeterli oluyor. Görseldeki teklifleri uygulayıp hangi oyuncuya götürürseniz götürün sizin takımınıza dahil olmayı kabul ediyor. Ancak futbolcu taleplerini karşılamanız gerekiyor.

Hatayı paylaşan kullanıcı ise şu görseli gösteriyor;

Hatayı paylaşan kullanıcı ise şu görseli gösteriyor;

X platformundaki hesap yabancı ancak görseli paylaşan kişi Ali Taşdelen isminde bir oyuncu. Hatta onu Erling Haaland'ı kadrosuna katarken görebiliyorsunuz. Sizce bu hata düzeltilir mi?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?