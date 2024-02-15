Bu FM 24 Hatası İle Dünya Yıldızı Futbolcuları Takımınıza Çok Düşük Fiyatlarla Katabiliyorsunuz!

Oyun içerisinde yeni keşfedilen bu hata sayesinde istediğiniz futbolcuyu değerinin çok daha altında bir sözleşme ile ve taleplerini karşılayarak takımınıza katmanız mümkün oluyor. Oyuncuların keyfini yerine getiren bu hatayı bir X hesabı ortaya çıkarttı.