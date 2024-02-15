Bu FM 24 Hatası İle Dünya Yıldızı Futbolcuları Takımınıza Çok Düşük Fiyatlarla Katabiliyorsunuz!
Bu FM 24 Hatası İle Dünya Yıldızı Futbolcuları Takımınıza Çok Düşük Fiyatlarla Katabiliyorsunuz!
Taktiksel futbol oyunu denilince aklımıza gelen ilk isim şüphesiz Football Manager oluyor. Yıllardan beri eskimeyen geleneğiyle oyunculara dolu dolu dakikalar yaşatan bu serinin şimdilik son oyunu Football Manager 24 içerisinde oldukça ilginç bir hata yer alıyor.
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Futbol simülasyonu denince akla gelen ilk isim: Football Manager.
Dünya yıldızı futbolcuları değerinin altında bir ücret ödeyerek takımınıza katabiliyorsunuz.
"Out of Context Football Manager" sayfasının gönderisinde yer alan görsellerde bu hatanın nasıl işlediği anlatılıyor;
Hatayı paylaşan kullanıcı ise şu görseli gösteriyor;
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