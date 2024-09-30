Bu Evet- Hayır Testine Göre Aşkta Ne Kadar Cesursun?
Bu Evet- Hayır Testine Göre Aşkta Ne Kadar Cesursun?
Bu basit Evet-Hayır testi, aşkta ne kadar cesur olduğunu değerlendirmene yardımcı olacak. Şimdi, aşktaki cesaret seviyeni öğrenme zamanı!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Onu mutlu etmek için kendi konfor alanından çıkmayı göze alır mısın?
3. Korkularına rağmen aşkın için risk alır mısın?
4. Uzak mesafe ilişkisini yürütebilir misin?
5. İlk adımı genelde sen mi atarsın?
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