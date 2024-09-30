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Bu Evet- Hayır Testine Göre Aşkta Ne Kadar Cesursun?

etiket Bu Evet- Hayır Testine Göre Aşkta Ne Kadar Cesursun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 23:01

Bu basit Evet-Hayır testi, aşkta ne kadar cesur olduğunu değerlendirmene yardımcı olacak. Şimdi, aşktaki cesaret seviyeni öğrenme zamanı!

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Onu mutlu etmek için kendi konfor alanından çıkmayı göze alır mısın?

3. Korkularına rağmen aşkın için risk alır mısın?

4. Uzak mesafe ilişkisini yürütebilir misin?

5. İlk adımı genelde sen mi atarsın?

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6. Sevdiğin kişinin hayallerini gerçekleştirmesine destek olmak için kendi hayallerinden vazgeçmeyi düşünür müsün?

7. İlişkide yeni deneyimler yaşama konusunda cesursun musun?

8. Duygularını ifade etme konusunda başarılı olduğunu düşünüyor musun?

9. Onunla hiç bilmediğin bir ülkede yaşamayı kabul eder misin?

10. Son olarak, alacağın bir karar varken onun fikirlerini ön plana alır mısın?

Çok cesursun!

Cesaretin var aşka! Sen bu dünyaya aşk insanı olarak gelmişsin; aşkın için her türlü fedakarlığı sorgusuz sualsiz yaparsın. Partnerine her anlamda güven veriyor, aşkı derinden hissettiriyorsun. Karşılık beklemeden yaptığın fedakarlıklar, ilişkinizdeki bağları daha da derinleştiriyor ve aşkın gerçek anlamını yaşamanızı sağlıyor. Senin bu cesur ve özverili yaklaşımın, sadece partnerini değil, seni de daha güçlü ve sevgi dolu kılıyor. Ne diyelim? Çok şanlı senin sevdiğin insan. Çünkü aşkın en güzel halleri, senin gibi gerçek ve tutkulu kalplerde yaşanır.

Cesursun!

Söz konusu aşk olduğunda gerçekten büyük cesur adımlar atıyorsun çünkü aşkın, her şeyin ötesinde bir cesaret gerektirdiğini biliyor ve bu cesareti, kalbinde taşan sevginle buluşturuyorsun. Sevdiğin insana değer veriyorsun ve kendinden taviz vermeden gereken fedakarlıkları ilişkin için yapıyorsun. Bu cesaretin ve bağlılığın, seni gerçek bir aşık yapıyor ve aşkın en güzel yönlerini yaşamanı sağlıyor.

Bir türlü cesaret edemiyorsun!

Aşka cesaret edememenin sebebi çevrendeki sevgisiz ve samimiyetsiz ilişkiler ya da yaşadığın birçok negatif deneyim olabilir. Belki de bu sebepler seni aşka dair inancını kaybetmeye itmiş olabilir. Ancak, kalbini kapatmak yerine açık tutmak önemli. Aşk, çoğu zaman en beklenmedik anlarda ve en sürpriz yerlerden gelebilir. Kalbini açık tutarak, yeni bir aşka ve gerçek bir bağa yer aç. Kendini korumaktan ziyade, cesaretle ve umutla yaklaş ve aşkın hayatına girmesi için bir fırsat yarat.

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