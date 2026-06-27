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Bu Ekonomik Kavramların Hangisi Gerçek Hangisi Uydurma?

etiket Bu Ekonomik Kavramların Hangisi Gerçek Hangisi Uydurma?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.06.2026 - 14:31
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Ekonomide kulağa çalınan bazı terimler var ki, sanki uydurulmuş gibi geliyor… Bu testte, kulağa komik ya da tuhaf gelen ekonomik kavramların gerçekten literatürde yeri olup olmadığını birlikte keşfediyoruz. 

Hazırsan, gel beraber bakalım!

Not: Kaç doğru yaptığını yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! “Fiyat uykusu” ekonomide kullanılan resmi bir kavram mıdır?

2. “Piyasa terlemesi” finans ve ekonomi alanında resmi bir terim midir? 🤔

3. Limon pazarı? Kulağa hoş geliyor. Peki, sence bir ekonomik kavram mı?

4. Gölge bankacılık, sence gerçek bir terim mi?

5. “Bütçe erimesi” temel ekonomi literatüründe yer alan resmi bir kavram mıdır?

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6. “Faiz gölgesi” diye standart bir ekonomik kavram var mıdır?

7. “Tüketim kamburu” ekonomi derslerinde kullanılan standart bir terim midir?

8. “Borsa esnemesi” finans literatüründe kabul edilmiş temel bir kavram mıdır?

9. Boğa piyasası?

9. Boğa piyasası?

10. Son olarak: Hollanda hastalığı?

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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