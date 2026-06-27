Bu Ekonomik Kavramların Hangisi Gerçek Hangisi Uydurma?

Ekonomide kulağa çalınan bazı terimler var ki, sanki uydurulmuş gibi geliyor… Bu testte, kulağa komik ya da tuhaf gelen ekonomik kavramların gerçekten literatürde yeri olup olmadığını birlikte keşfediyoruz.

Hazırsan, gel beraber bakalım!

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