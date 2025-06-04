Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Psikolojin İyileşiyor Demektir!
Zihnini ve ruhunu iyileştirmek bazen küçük ama anlamlı adımlarla başlar. Farkında olmadan uyguladığın bazı davranışlar, aslında psikolojik olarak güçlendiğinin ve iyileşme yolunda ilerlediğinin işaretidir.
Kendine iyi davranmak, sınır koymak, olumsuzlukları bırakmak veya sadece kendini dinlemek… Bunlar sadece basit hareketler değil, içsel sağlığın ve dengeni bulduğunun kanıtlarıdır.
Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Psikolojin İyileşiyor Demektir!
Haydiii!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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