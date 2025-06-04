Zihnini ve ruhunu iyileştirmek bazen küçük ama anlamlı adımlarla başlar. Farkında olmadan uyguladığın bazı davranışlar, aslında psikolojik olarak güçlendiğinin ve iyileşme yolunda ilerlediğinin işaretidir.

Kendine iyi davranmak, sınır koymak, olumsuzlukları bırakmak veya sadece kendini dinlemek… Bunlar sadece basit hareketler değil, içsel sağlığın ve dengeni bulduğunun kanıtlarıdır.

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Psikolojin İyileşiyor Demektir!

Haydiii!