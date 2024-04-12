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Bu 13 Dublörden Kaçının Hangi Ünlü Oyuncuya Ait Olduğunu Tahmin Edebileceksin?

Bu 13 Dublörden Kaçının Hangi Ünlü Oyuncuya Ait Olduğunu Tahmin Edebileceksin?

dizi film
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 09:02

İsim olarak hatırlayamasanız da, tip olarak aklınıza kazınan ünlü oyuncular illa ki olmuştur. Bunu bir üst seviyeye taşıdık ve size dublörlerinden ünlü oyuncunun ismini bilmeye çalışacağınız bir test hazırladık!

Hazırsanız başlayalım!

Kaynak: https://www.usmagazine.com/entertainm...
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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Bu hangi ünlünün dublörü?

1. Kolay bir soruyla başlayalım. Bu hangi ünlünün dublörü?

2. Peki ya bu?

2. Peki ya bu?

3. Şaşırtmalı!

3. Şaşırtmalı!

4. Peki bu hangi ünlünün dublörü?

4. Peki bu hangi ünlünün dublörü?

5. Peki bu?

5. Peki bu?
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6. Peki bu dublör hangi ünlünün?

6. Peki bu dublör hangi ünlünün?

7. Peki ya bu dublör?

7. Peki ya bu dublör?

8. Biraz kolay olsun...

8. Biraz kolay olsun...

9. Peki ya bu?

9. Peki ya bu?

10. Peki bu dublör hangi ünlünün olabilir?

10. Peki bu dublör hangi ünlünün olabilir?
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11. Peki bu hangi ünlünün dublörü olabilir?

11. Peki bu hangi ünlünün dublörü olabilir?

12. Peki bu hangi ünlünün dublörü?

12. Peki bu hangi ünlünün dublörü?

13. Peki ya bu?

13. Peki ya bu?

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