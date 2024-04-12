Bu 13 Dublörden Kaçının Hangi Ünlü Oyuncuya Ait Olduğunu Tahmin Edebileceksin?
Bu 13 Dublörden Kaçının Hangi Ünlü Oyuncuya Ait Olduğunu Tahmin Edebileceksin?
Kaynak: https://www.usmagazine.com/entertainm...
İsim olarak hatırlayamasanız da, tip olarak aklınıza kazınan ünlü oyuncular illa ki olmuştur. Bunu bir üst seviyeye taşıdık ve size dublörlerinden ünlü oyuncunun ismini bilmeye çalışacağınız bir test hazırladık!
Hazırsanız başlayalım!
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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Bu hangi ünlünün dublörü?
2. Peki ya bu?
3. Şaşırtmalı!
4. Peki bu hangi ünlünün dublörü?
5. Peki bu?
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6. Peki bu dublör hangi ünlünün?
7. Peki ya bu dublör?
8. Biraz kolay olsun...
9. Peki ya bu?
10. Peki bu dublör hangi ünlünün olabilir?
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11. Peki bu hangi ünlünün dublörü olabilir?
12. Peki bu hangi ünlünün dublörü?
13. Peki ya bu?
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