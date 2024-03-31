Sokak Jargonu Benden Sorulur Diyenler Buraya: Duvar Yazılarını Tamamlayabilecek misin?
Sokak Jargonu Benden Sorulur Diyenler Buraya: Duvar Yazılarını Tamamlayabilecek misin?
Çoğumuzun ergenliği sosyal medyada atarlı giderli sözleri paylaşarak ve gönderme yaparak geçti. Peki günümüzde duvarlara yazılan atarlı sözleri tamamlayabilecek kadar sokak jargonuna hakim misin? Duvar yazılarını tamamlamaya hazır mısın?
Hazırsan hadi teste!
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1. Her şeyin veresiyesi olur ama ... olmaz.
2. ... görse bal sanıp yer, gelmiş burada kadınlardan anlarım diyor.
3. Aşk iki kişinin ettiği sokak kavgasına benzemektedir çünkü sonunda ayıran daima ... olur.
4. Geçmişimi çöpe attım ... olan karıştırsın.
5. Beni silahla öldüremezsin, istersen bir de ... dene!
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6. Ağır konuşuyorsam sustuklarıma ...
7. Ben yokken rüzgarım ... o da size yeter.
8. İstediğin gibi değilsem, ... değiştir.
9. Senin için savaşırdım ama ... toprakları fethetmeye gerek yok.
10. Dümende iyisin anladık da, ... gemi yürümez.
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