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British Museum'dan İntikam Alandan Kişisel Cennet Tanımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

British Museum'dan İntikam Alandan Kişisel Cennet Tanımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 18:31

Güzel bir bayram tatilini geride bıraktık. Bakalım haftanın ortasında, en çok kimin tweetlerine gülmüşüz?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!
twitter.com

2. Sporcularımız sağolsun.

3. Bu öngörüsüzlük...

4. 2-3 sene olsa çoktan filmi gelirdi.

5. Ezel gel de intikam gör.

5. Ezel gel de intikam gör.
twitter.com
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6. Hangi birine sevinmeye yetişeceğimizi şaşırdık.

6. Hangi birine sevinmeye yetişeceğimizi şaşırdık.
twitter.com

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. 'Pov' ve Teoman?

8. 'Pov' ve Teoman?
twitter.com

9. Herkes birbirinin aynı zaten.

9. Herkes birbirinin aynı zaten.
twitter.com

10. Fatmagül'ün Suçu Ne? 66. bölüm

10. Fatmagül'ün Suçu Ne? 66. bölüm
twitter.com
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11. Yarın görüşürüz 👋

11. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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