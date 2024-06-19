British Museum'dan İntikam Alandan Kişisel Cennet Tanımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
British Museum'dan İntikam Alandan Kişisel Cennet Tanımına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Güzel bir bayram tatilini geride bıraktık. Bakalım haftanın ortasında, en çok kimin tweetlerine gülmüşüz?
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım!
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5. Ezel gel de intikam gör.
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6. Hangi birine sevinmeye yetişeceğimizi şaşırdık.
7. 👇
8. 'Pov' ve Teoman?
9. Herkes birbirinin aynı zaten.
10. Fatmagül'ün Suçu Ne? 66. bölüm
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11. Yarın görüşürüz 👋
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