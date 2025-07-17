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Brezilyalı Kadının ‘Büyük Meme’ Hastalığı: Aşırı Büyüyen Memeleri 12 Kilo Oldu!

Brezilyalı Kadının ‘Büyük Meme’ Hastalığı: Aşırı Büyüyen Memeleri 12 Kilo Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 00:01 Son Güncelleme: 18.07.2025 - 00:16

Brezilya’da yaşayan 22 yaşındaki Thaynara Marcondes isimli kadın, 'gigantomasti' hastalığına yakalandı. 22 yaşındaki kadının memeleri aniden büyümeye başladı ve kısa zaman içerisinde 12 kiloya kadar geldi.

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22 yaşındaki Thaynara Marcondes isimli kadının memelerinde yaşadığı problem dünyada gündem oldu.

22 yaşındaki Thaynara Marcondes isimli kadının memelerinde yaşadığı problem dünyada gündem oldu.

“Gigantomasti” hastalığına yakalandığı belirtilen genç kadının memeleri bir yıla yakın bir sürede 12 kiloya kadar geldi. Büyük ağırlık yüzünden vücudunda sorunlar ortaya çıkan genç kadın, insanlardan yardım isteyerek bağış toplamaya başladı.

Yardım kampanyası başladı ve gerekli olan para toplandı.

Yardım kampanyası başladı ve gerekli olan para toplandı.

Thaynara Marcondes ameliyata girdi ve memelerinden 10 kiloluk doku aldırdı! Ancak Thaynara Marcondes bu hastalıktan kesin olarak kurtulamadı ve memelerinin büyümesi tekrarlanabilir. Bu nedenle düzenli olarak doktor gözetiminde.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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