Brezilyalı Kadının ‘Büyük Meme’ Hastalığı: Aşırı Büyüyen Memeleri 12 Kilo Oldu!
Brezilya’da yaşayan 22 yaşındaki Thaynara Marcondes isimli kadın, 'gigantomasti' hastalığına yakalandı. 22 yaşındaki kadının memeleri aniden büyümeye başladı ve kısa zaman içerisinde 12 kiloya kadar geldi.
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22 yaşındaki Thaynara Marcondes isimli kadının memelerinde yaşadığı problem dünyada gündem oldu.
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Yardım kampanyası başladı ve gerekli olan para toplandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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