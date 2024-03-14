Brezilya'da İlginç Olay: Rakibinin Üzerine Ata Biner Gibi Oturunca Futbolcular Arasında Arbede Çıktı
Brezilya'da İlginç Olay: Rakibinin Üzerine Ata Biner Gibi Oturunca Futbolcular Arasında Arbede Çıktı
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Brezilya'da Baraunas takımının oyuncusu Leo Bahia topu ıskalayınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Rakibinin sırtana binen Leo Bahia, kendisini yere bırakmak yerine garip bir yöntem denedi.
Bu beklenmedik hareket iki takım arasında hararetli bir tartışma başlattı. Sonuç olarak hakem iki oyuncuyu da oyundan attı ve maç her iki takımın da 10 kişi oynadığı golsüz beraberlikle sona erdi.
O anlar ekranlara şöyle yansıdı👇
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