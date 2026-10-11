Boy Ortalaması En Yüksek Ülkeler Açıklandı: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada!
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Boy ortalaması ülkeden ülkeye şaşırtıcı derecede değişiyor. World Population Review'un yayımladığı yeni sıralamada dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu. Listenin en üstündeki ülkelerde genç erkeklerin ortalama boyu 180 santimetrenin üzerinde. Peki bu listede hangi ülkeler var ve Türkiye kaçıncı sırada?
İşte detaylar…
Kaynak: World Population Review
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Hollanda 183,8 santimetrelik ortalamayla listenin zirvesinde
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Karadağ zirvenin yalnızca yarım santimetre gerisinde
Estonya podyumun üçüncü basamağını tamamlıyor
Bosna-Hersek ilk dörtteki ikinci Balkan ülkesi oldu
İzlanda küçük nüfusuna rağmen ilk beşte yer alıyor
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Danimarka kızların boyunda da öne çıkan ülkelerden biri
Çekya 181,2 santimetreyle yedinci sırada yer alıyor
Letonya kızlardaki ortalamasıyla Çekya'dan daha önde
Slovakya 181 santimetre sınırında dokuzuncu sırada yer alıyor
Türkiye 176,4 santimetreyle listenin 52. sırasında yer alıyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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