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Boy Ortalaması En Yüksek Ülkeler Açıklandı: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada!

Boy Ortalaması En Yüksek Ülkeler Açıklandı: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 10:51
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Boy ortalaması ülkeden ülkeye şaşırtıcı derecede değişiyor. World Population Review'un yayımladığı yeni sıralamada dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu. Listenin en üstündeki ülkelerde genç erkeklerin ortalama boyu 180 santimetrenin üzerinde. Peki bu listede hangi ülkeler var ve Türkiye kaçıncı sırada?

İşte detaylar…

Kaynak: World Population Review

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Hollanda 183,8 santimetrelik ortalamayla listenin zirvesinde

Hollanda 183,8 santimetrelik ortalamayla listenin zirvesinde

19 yaşındaki genç erkeklerin ortalama boyuna bakan sıralamada Hollanda birinci sırada. Aynı yaştaki kızların ortalaması da 170,4 santimetreyle listenin en yüksek değeri. Boyu genetiğin yanında beslenme ve sağlık koşullarının da şekillendirdiği düşünülürse bu iki rakamın birlikte zirvede olması dikkat çekici.

Karadağ zirvenin yalnızca yarım santimetre gerisinde

Karadağ zirvenin yalnızca yarım santimetre gerisinde

Adriyatik kıyısındaki Karadağ, 183,3 santimetreyle Hollanda'nın hemen arkasında yer alıyor. İki ülke arasındaki fark yarım santimetreden bile az. Kızlarda ortalama 170 santimetreye yaklaşırken Karadağ bu alanda da Hollanda'dan sonra ikinci sırada duruyor.

Estonya podyumun üçüncü basamağını tamamlıyor

Estonya podyumun üçüncü basamağını tamamlıyor

Baltık ülkesi Estonya 182,8 santimetrelik erkek ortalamasıyla üçüncü sırada yer alıyor. Kızlarda ortalama 168,7 santimetre. Listenin ilk üçü arasındaki toplam fark bir santimetrenin altında kalıyor.

Bosna-Hersek ilk dörtteki ikinci Balkan ülkesi oldu

Bosna-Hersek ilk dörtteki ikinci Balkan ülkesi oldu

Bosna-Hersek 182,5 santimetreyle dördüncü sırada. Böylece ilk dörtte iki Balkan ülkesi bulunuyor. Kızların ortalama boyu ise 167,5 santimetre. Listenin üst bölümünde Balkanlar'ın ne kadar güçlü olduğu bu sonuçlarda net görülüyor.

İzlanda küçük nüfusuna rağmen ilk beşte yer alıyor

İzlanda küçük nüfusuna rağmen ilk beşte yer alıyor

Nüfusu oldukça az olan ada ülkesi İzlanda, 182,1 santimetreyle beşinci sırada. Kızların ortalaması 168,9 santimetre. Bu değer, listede kızlarda ilk beş içinde yer alan ülkelerden biri olmasını sağlıyor.

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Danimarka kızların boyunda da öne çıkan ülkelerden biri

Danimarka kızların boyunda da öne çıkan ülkelerden biri

Danimarka erkeklerde 181,9 santimetreyle altıncı sırada. Kızlarda ise 169,5 santimetrelik ortalamayla Hollanda ve Karadağ'dan sonra üçüncü en yüksek değere sahip. Norveç ve İsveç'in de önünde yer alarak bölgenin öne çıkan ülkelerinden biri oluyor.

Çekya 181,2 santimetreyle yedinci sırada yer alıyor

Çekya 181,2 santimetreyle yedinci sırada yer alıyor

Çekya 181,2 santimetrelik erkek ortalamasıyla ilk on içinde. Kızlarda ortalama 168 santimetre. Letonya ile arasındaki fark milimetrenin çok küçük bir kesri olduğu için iki ülke yuvarlandığında aynı değeri gösteriyor.

Letonya kızlardaki ortalamasıyla Çekya'dan daha önde

Letonya kızlardaki ortalamasıyla Çekya'dan daha önde

Letonya erkeklerde 181,2 santimetreyle sekizinci sırada. Kızlarda ise 168,8 santimetrelik ortalamasıyla Çekya'nın yaklaşık bir santimetre üzerinde. Baltık ülkelerinden Estonya ile birlikte listenin üst bölümünde yer alıyor.

Slovakya 181 santimetre sınırında dokuzuncu sırada yer alıyor

Slovakya 181 santimetre sınırında dokuzuncu sırada yer alıyor

Slovakya 181 santimetrelik erkek ortalamasıyla dokuzuncu sırada. Kızların ortalaması 167,1 santimetre. Ukrayna ve Slovenya da neredeyse aynı değerde olduğu için sıralamanın bu bölümünde ondalıklardaki küçük farklar yerleri belirliyor.

Türkiye 176,4 santimetreyle listenin 52. sırasında yer alıyor

Türkiye 176,4 santimetreyle listenin 52. sırasında yer alıyor

Türkiye'de 19 yaşındaki erkeklerin ortalama boyu 176,4, kızların ise 161,8 santimetre. Fas, Libya ve Saint Lucia da hemen hemen aynı değerde. 

Sıralamanın kaynağı olan NCD Risk Factor Collaboration verileri 19 yaşındaki gençlerin boy araştırmalarına dayanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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