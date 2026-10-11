Boy Ortalaması En Yüksek Ülkeler Açıklandı: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada!

Boy ortalaması ülkeden ülkeye şaşırtıcı derecede değişiyor. World Population Review'un yayımladığı yeni sıralamada dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu. Listenin en üstündeki ülkelerde genç erkeklerin ortalama boyu 180 santimetrenin üzerinde. Peki bu listede hangi ülkeler var ve Türkiye kaçıncı sırada?

İşte detaylar…

Kaynak: World Population Review