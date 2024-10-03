Boş Geçtiği Maç Yok: Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Durdurulamıyor
Boş Geçtiği Maç Yok: Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Durdurulamıyor
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Atletico Madrid'i konuk eden Benfica, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada gol perdesini açan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, mücadelenin ardından ülke basınında kendine geniş yer buldu.
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A Bola
El Desmarque
Çıktığı tüm maçlarda gol katkısı yaptı.
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