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Boş Geçtiği Maç Yok: Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Durdurulamıyor

Boş Geçtiği Maç Yok: Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Durdurulamıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 14:02

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Atletico Madrid'i konuk eden Benfica, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada gol perdesini açan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, mücadelenin ardından ülke basınında kendine geniş yer buldu.

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Record

Record

'Aktürkoğlu harika oynamaya devam ediyor: Türk oyuncu bunu Benfica'da ilk kez yaptı. Benfica, Atletico Madrid'e karşı tüm gücüyle mücadeleye başladı ve ilk çeyrekte Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru açmayı başardılar. Eski Galatasaraylı oyuncu, Benfica'da iyi performans göstermeye devam ediyor ve en az bir gole doğrudan katkı yaptığı üst üste maç serisini genişletiyor.'

Diario de Noticias

Diario de Noticias

'Bir gala gecesi ve bolca sihir. Atletico savunması topu kendi alanından çıkaramadı, Aursnes topu kurtardı ve Aktürkoğlu'nu otantik bir kraterde tek başına buldu. Türk, Oblak'ı yendi, beş maçta dördüncü golünü (Şampiyonlar Ligi'nde iki) attı ve her zamanki gibi Harry Potter gibi kutlama yaptı.'

A Bola

A Bola

'Kökçü'nün sopası, Di Maria ve Aktürkoğlu'nun büyüsü. Türk kanat oyuncusu bitiricilik konusunda bir kez daha rahat davrandı ve şut çekerken titremedi, Oblak'ı aldattı ve ilk golü attı. Carreras'la çok iyi anlaştı ve tehlikeli kontra ataklara öncülük etti. Bütün bunlara, kanadın ve merkezin savunmasına katılma, kapatma konusunda muazzam bir yeteneği ekledi.'

El Desmarque

El Desmarque

'Kerem Aktürkoğlu Atletico savunmasının Simeone’yi çileden çıkartan hatasını affetmedi. Madrid temsilcisi Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya karşı oynadığı maça pek de iyi başlamamıştı. Çıkarken yapılan hata sonrası fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği gol Simeone’yi çok kızdırdı.'

Çıktığı tüm maçlarda gol katkısı yaptı.

Çıktığı tüm maçlarda gol katkısı yaptı.

Atletico Madrid maçı ile beşinci kez kırmızı-beyazlı formayı sırtına geçiren Kerem, oynadığı tüm maçlarda skora etki etti:

  • Atletico Madrid: 1 gol

  • Gil Vicente: 1 gol

  • Boavista: 2 asist

  • Kızılyıldız: 1 gol

  • Santa Clara: 1 gol

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