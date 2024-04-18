Borsada Yatay Kapanış, Altın ve Dolar Yükselişini Sürdürdü: 18 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı, bilançosunda zarar açıklayarak taban olan Emlak Konut (EKGYO), yüzde 5,25 ile Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT) ve yüzde 5,16 ile Bim Market (BIMAS) ve çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi (YKBNK) ve Pegasus (PGSUS) oldu.