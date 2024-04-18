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Borsada Yatay Kapanış, Altın ve Dolar Yükselişini Sürdürdü: 18 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Yatay Kapanış, Altın ve Dolar Yükselişini Sürdürdü: 18 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 18:24

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü hafif ekside kaparken, altın ve dolar da yükseldi. 18 Nisan Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,06 oranında 5,88 puan düşüşle 9.524,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,06 oranında 5,88 puan düşüşle 9.524,59 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 85 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,04, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,31 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,93 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 4,86 ile Konya Çimento (KONYA), yüzde 4,55 ile Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 4,46 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 4,86 ile Konya Çimento (KONYA), yüzde 4,55 ile Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 4,46 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı, bilançosunda zarar açıklayarak taban olan Emlak Konut (EKGYO), yüzde 5,25 ile Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT) ve yüzde 5,16 ile Bim Market (BIMAS) ve çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi (YKBNK) ve Pegasus (PGSUS) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.383 dolardan, gram altın da 2.490 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.383 dolardan, gram altın da 2.490 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 28,45 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.610 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, gerilemeye devam ederek, gün sonunda 86,66 dolar seviyesinden işlem gördü.

Brent petrol, gerilemeye devam ederek, gün sonunda 86,66 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,49 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,75 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,49 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,75 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,53 olurken, Euro/dolar da 1,066 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 105,82 seviyesinde işlem gördü.

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