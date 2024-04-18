Borsada Yatay Kapanış, Altın ve Dolar Yükselişini Sürdürdü: 18 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Yatay Kapanış, Altın ve Dolar Yükselişini Sürdürdü: 18 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü hafif ekside kaparken, altın ve dolar da yükseldi. 18 Nisan Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,06 oranında 5,88 puan düşüşle 9.524,59 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 4,86 ile Konya Çimento (KONYA), yüzde 4,55 ile Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 4,46 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.383 dolardan, gram altın da 2.490 TL'den işlem gördü.
Brent petrol, gerilemeye devam ederek, gün sonunda 86,66 dolar seviyesinden işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,49 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,75 seviyesinden karşılık buldu.
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