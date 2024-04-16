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Borsada Sert Düşüş, Altın ve Dolar Toparlanıyor: 16 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Sert Düşüş, Altın ve Dolar Toparlanıyor: 16 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.04.2024 - 19:03

Borsa İstanbul'da sert düşüş görülürken, dolar ve altın da sakince yükseldi. 16 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,36 oranında 131,71 puan düşüşle 9,548,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,36 oranında 131,71 puan düşüşle 9,548,09 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 101 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,50, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,01 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 4,55 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler yüzde 10 ile Kocaer Çelik (KCAER), yüzde 4,09 ile CW Enerji (CWENE) ve yüzde 1,95 ile Anadolu Efes (AEFES) oldu.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler yüzde 10 ile Kocaer Çelik (KCAER), yüzde 4,09 ile CW Enerji (CWENE) ve yüzde 1,95 ile Anadolu Efes (AEFES) oldu.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı yüzde 7,94 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS), yüzde 7,79 ile Reeder Teknoloji (REEDR) ve yüzde 6,62 ile Konya Çimento (KONYA) çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve Yapı Kredi (YKBNK) oldu.

Ons altın, gün ortasında 2.385 dolardan, gram altın da 2.493 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün ortasında 2.385 dolardan, gram altın da 2.493 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 28,23 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.599 TL'den işlem gördü.

Brent petrol gün sonunda 90,12 dolar seviyesinden işlem gördü.

Brent petrol gün sonunda 90,12 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,50 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,59 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,50 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,59 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,62 olurken, Euro/dolar da 1,062 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 106,08 seviyesinde işlem gördü.

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