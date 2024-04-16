Borsada Sert Düşüş, Altın ve Dolar Toparlanıyor: 16 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Sert Düşüş, Altın ve Dolar Toparlanıyor: 16 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da sert düşüş görülürken, dolar ve altın da sakince yükseldi. 16 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,36 oranında 131,71 puan düşüşle 9,548,09 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler yüzde 10 ile Kocaer Çelik (KCAER), yüzde 4,09 ile CW Enerji (CWENE) ve yüzde 1,95 ile Anadolu Efes (AEFES) oldu.
Ons altın, gün ortasında 2.385 dolardan, gram altın da 2.493 TL'den işlem gördü.
Brent petrol gün sonunda 90,12 dolar seviyesinden işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,50 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,59 seviyesinden karşılık buldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın