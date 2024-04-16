Borsada Sert Düşüş, Altın ve Dolar Toparlanıyor: 16 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı yüzde 7,94 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS), yüzde 7,79 ile Reeder Teknoloji (REEDR) ve yüzde 6,62 ile Konya Çimento (KONYA) çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve Yapı Kredi (YKBNK) oldu.