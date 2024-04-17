Borsada İlginç Kapanış, Altın Karışık, Dolar Yükselişte: 17 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada İlginç Kapanış, Altın Karışık, Dolar Yükselişte: 17 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da yükseliş yerini gün sonunda düşüşe bıraktı. Dolar yükselişini sürdürürken, altın Fed etkisiyle karışık seyrediyor. 17 Nisan Çarşamba Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi gün boyu yükselişle seyrederken, günü yüzde 0,18 oranında 17,62 puan düşüşle 9.530,47 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT), Garanti Bankası (GARAN) ve Batı Çimento (BTCIM) oldu.
Ons altın, gün ortasında 2.366 dolardan, gram altın da 2.469 TL'den işlem gördü.
Brent petrol, sert gerilerken, gün sonunda 87,21 dolar seviyesinden işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,48 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,63 seviyesinden karşılık buldu.
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