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Borsada İlginç Kapanış, Altın Karışık, Dolar Yükselişte: 17 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada İlginç Kapanış, Altın Karışık, Dolar Yükselişte: 17 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 19:48

Borsa İstanbul'da yükseliş yerini gün sonunda düşüşe bıraktı. Dolar yükselişini sürdürürken, altın Fed etkisiyle karışık seyrediyor. 17 Nisan Çarşamba Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi gün boyu yükselişle seyrederken, günü yüzde 0,18 oranında 17,62 puan düşüşle 9.530,47 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi gün boyu yükselişle seyrederken, günü yüzde 0,18 oranında 17,62 puan düşüşle 9.530,47 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 98,65 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,03, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,26 oranında düşüşle, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,13 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT), Garanti Bankası (GARAN) ve Batı Çimento (BTCIM) oldu.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT), Garanti Bankası (GARAN) ve Batı Çimento (BTCIM) oldu.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı Kocaer Çelik (KCAER), Şok Market (SOKM) ve Emlak Konut (EKGYO) çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

Ons altın, gün ortasında 2.366 dolardan, gram altın da 2.469 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün ortasında 2.366 dolardan, gram altın da 2.469 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 28,19 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.629 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, sert gerilerken, gün sonunda 87,21 dolar seviyesinden işlem gördü.

Brent petrol, sert gerilerken, gün sonunda 87,21 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,48 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,63 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,48 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,63 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,61 olurken, Euro/dolar da 1,064 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 105,96 seviyesinde işlem gördü.

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