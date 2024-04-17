Borsada İlginç Kapanış, Altın Karışık, Dolar Yükselişte: 17 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı Kocaer Çelik (KCAER), Şok Market (SOKM) ve Emlak Konut (EKGYO) çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.