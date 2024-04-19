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Borsada Haftayı Yükselişle Kapadı, Altın ve Dolar Sakin Seyrinde: 19 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Haftayı Yükselişle Kapadı, Altın ve Dolar Sakin Seyrinde: 19 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.04.2024 - 18:40

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yükselişle kapatırken, bankalar kayıptan güçlü yükselişe döndü. Altın ve dolarda da yükseliş sürdü. 19 Nisan Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,77 oranında 168,87 puan yükselişle 9.693,46 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,77 oranında 168,87 puan yükselişle 9.693,46 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 109,54 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,66, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,96 ve bankacılık (XBANK) endeksi de gün içinde eksiye geçse de gün sonunda yüzde 5,08 oranında yükselişle haftayı tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile tavan olan Türk Telekom (TTKOM), yüzde 9,99 ile tavan olan Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 6,75 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile tavan olan Türk Telekom (TTKOM), yüzde 9,99 ile tavan olan Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 6,75 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı, gece saatlerinde açıkladığı bilançosuyla sosyal medyada da gündem olan yüzde 9,90 oranında değer kaybeden Alarko Holding (ALARK) çekerken, yüzde 5,03 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) ve yüzde 4,75 ile Vestel (VESTL) onu izledi. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.391 dolardan, gram altın da 2.506 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.391 dolardan, gram altın da 2.506 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 26,03 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.616 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, hafif yükselişle, gün sonunda 87,25 dolar seviyesinden işlem gördü.

Brent petrol, hafif yükselişle, gün sonunda 87,25 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,58 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,83 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,58 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,83 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,59 olurken, Euro/dolar da 1,066 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 105,83 seviyesinde işlem gördü.

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