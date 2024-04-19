Borsada Haftayı Yükselişle Kapadı, Altın ve Dolar Sakin Seyrinde: 19 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı, gece saatlerinde açıkladığı bilançosuyla sosyal medyada da gündem olan yüzde 9,90 oranında değer kaybeden Alarko Holding (ALARK) çekerken, yüzde 5,03 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) ve yüzde 4,75 ile Vestel (VESTL) onu izledi.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.