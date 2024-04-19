Borsada Haftayı Yükselişle Kapadı, Altın ve Dolar Sakin Seyrinde: 19 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Haftayı Yükselişle Kapadı, Altın ve Dolar Sakin Seyrinde: 19 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yükselişle kapatırken, bankalar kayıptan güçlü yükselişe döndü. Altın ve dolarda da yükseliş sürdü. 19 Nisan Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,77 oranında 168,87 puan yükselişle 9.693,46 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile tavan olan Türk Telekom (TTKOM), yüzde 9,99 ile tavan olan Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 6,75 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.391 dolardan, gram altın da 2.506 TL'den işlem gördü.
Brent petrol, hafif yükselişle, gün sonunda 87,25 dolar seviyesinden işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,58 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,83 seviyesinden karşılık buldu.
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