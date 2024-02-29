Görüş Bildir
Haberler
Finans
Borsada Güçlü Yükseliş, Dolar ve Altın da Yeşillendi: 29 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Güçlü Yükseliş, Dolar ve Altın da Yeşillendi: 29 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.02.2024 - 18:41

Borsa İstanbul'da bugün güçlü yükseliş görülürken, dolar ve altın da yükselişini sürdürdü. 29 Şubat Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,45 oranında 131,33 puan yükselişle 9.193,69 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,45 oranında 131,33 puan yükselişle 9.193,69 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 145 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,56, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,48 oranında, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,35 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Konya Çimento (KONYA), Ege Endüstri (EGEEN) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Konya Çimento (KONYA), Ege Endüstri (EGEEN) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 4,92 ile Kocaer Çelik (KCAER), yüzde 3,47 ile Halkbank (HALKB) ve yüzde 2,94 ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Ereğli Demir Çelik (EREGL), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Pegasus Havayolları (PGSUS) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2049 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2057 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2049 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2057 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,85 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2125 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 81,89 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,22 TL'den işlem görürken, Euro/TL 33,91 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,22 TL'den işlem görürken, Euro/TL 33,91 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 31,25 olurken, Euro/dolar da 1,083 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,72 seviyesinde işlem gördü.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın