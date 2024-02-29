Borsada Güçlü Yükseliş, Dolar ve Altın da Yeşillendi: 29 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Güçlü Yükseliş, Dolar ve Altın da Yeşillendi: 29 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da bugün güçlü yükseliş görülürken, dolar ve altın da yükselişini sürdürdü. 29 Şubat Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,45 oranında 131,33 puan yükselişle 9.193,69 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Konya Çimento (KONYA), Ege Endüstri (EGEEN) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2049 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2057 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,22 TL'den işlem görürken, Euro/TL 33,91 seviyesinden karşılık buldu.
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