Borsada Güçlü Yükseliş, Dolar ve Altın da Yeşillendi: 29 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 4,92 ile Kocaer Çelik (KCAER), yüzde 3,47 ile Halkbank (HALKB) ve yüzde 2,94 ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Ereğli Demir Çelik (EREGL), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Pegasus Havayolları (PGSUS) oldu.