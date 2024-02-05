Borsada Enflasyona Rağmen Kazandıran Hisseler Belli Oldu

BRSAN yatırımcısına yüzde 450,37, MIATK yüzde 246,07, ASTOR yüzde 165,95, YEOTK yüzde 138,2 ve ALFA Solar yüzde 132,43 kazandırdı.

Son 12 ayda en çok kaybettiren hisseler CANTE, PENTA, GUBRF,HEKTS,QUAGR, KOZAL, SASA, KOZAA,VESTL ve AKSEN oldu.