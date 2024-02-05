Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Borsa
Borsada Enflasyona Rağmen Kazandıran Hisseler Belli Oldu

Borsada Enflasyona Rağmen Kazandıran Hisseler Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 14:29

Enflasyondan arındırıldığında Ocak ayının en çok kazandıran BIST 100 hisselerinde Emlak Konut, Tatlıpınar Enerji ve Akfen Yenilenebilir öne çıktı

İçeriğin Devamı Aşağıda

TÜİK'in bugün açıkladığı Ocak ayı tüketici enflasyonundan arındırıldığında, Ocak ayında yatırımcısına en çok kazandıran hisseler arasında Emlak Konut GYO, Tatlıpınar Enerji ve Akfen Yenilebilir öne çıktı.

TÜİK'in bugün açıkladığı Ocak ayı tüketici enflasyonundan arındırıldığında, Ocak ayında yatırımcısına en çok kazandıran hisseler arasında Emlak Konut GYO, Tatlıpınar Enerji ve Akfen Yenilebilir öne çıktı.

Yüzde 6,7'lik Ocak ayı enflasyonundan arındırıldığında EKGYO yüzde 36,9, TATEN yüzde 33,3 ve AKFYE yüzde 33,23 yükseldi.

BIST 100 endeksi dikkate alındığında Ocak ayında en çok kazandıran 10 hisse içinde SDT Uzay %29,2, Turk Telekom %25,8, Yeo Teknoloji %25,51, Kocaer Çelik %25,42, Vestel %24,54, TAV Havalimanları %20,57ve İzdemir Enerji %20 yer aldı.

BIST 100 endeksi dikkate alındığında Ocak ayında en çok kazandıran 10 hisse içinde SDT Uzay %29,2, Turk Telekom %25,8, Yeo Teknoloji %25,51, Kocaer Çelik %25,42, Vestel %24,54, TAV Havalimanları %20,57ve İzdemir Enerji %20 yer aldı.

Kaynak: Foreks Haber

Ocak ayında en çok kaybettiren hisseler ise Qua Granit, Hektaş, Aksa Akrilik, Gübre Fabrikaları, Coca-Cola İçecek, Borusan, İskenderun Demir Çelik, Tüpraş ve Erdemir oldu.

Ocak ayında en çok kaybettiren hisseler ise Qua Granit, Hektaş, Aksa Akrilik, Gübre Fabrikaları, Coca-Cola İçecek, Borusan, İskenderun Demir Çelik, Tüpraş ve Erdemir oldu.

Kaynak: Foreks Haber

Ocak ayı enflasyon verileri de bu şekilde geldi.

Son 12 ay dikkate alındığında ve yüzde 64,86 olan yıllık enflasyondan arındırılmış verilerle en çok kazandıran 10 hisse arasında Borusan Boru, Mia Teknoloji, Astor Enerji öne çıktılar.

Son 12 ay dikkate alındığında ve yüzde 64,86 olan yıllık enflasyondan arındırılmış verilerle en çok kazandıran 10 hisse arasında Borusan Boru, Mia Teknoloji, Astor Enerji öne çıktılar.

BRSAN yatırımcısına yüzde 450,37, MIATK yüzde 246,07, ASTOR yüzde 165,95, YEOTK yüzde 138,2 ve ALFA Solar yüzde 132,43 kazandırdı.

Son 12 ayda en çok kaybettiren hisseler CANTE, PENTA, GUBRF,HEKTS,QUAGR, KOZAL, SASA, KOZAA,VESTL ve AKSEN oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?