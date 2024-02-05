Borsada Enflasyona Rağmen Kazandıran Hisseler Belli Oldu
Borsada Enflasyona Rağmen Kazandıran Hisseler Belli Oldu
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TÜİK'in bugün açıkladığı Ocak ayı tüketici enflasyonundan arındırıldığında, Ocak ayında yatırımcısına en çok kazandıran hisseler arasında Emlak Konut GYO, Tatlıpınar Enerji ve Akfen Yenilebilir öne çıktı.
BIST 100 endeksi dikkate alındığında Ocak ayında en çok kazandıran 10 hisse içinde SDT Uzay %29,2, Turk Telekom %25,8, Yeo Teknoloji %25,51, Kocaer Çelik %25,42, Vestel %24,54, TAV Havalimanları %20,57ve İzdemir Enerji %20 yer aldı.
Ocak ayında en çok kaybettiren hisseler ise Qua Granit, Hektaş, Aksa Akrilik, Gübre Fabrikaları, Coca-Cola İçecek, Borusan, İskenderun Demir Çelik, Tüpraş ve Erdemir oldu.
Son 12 ay dikkate alındığında ve yüzde 64,86 olan yıllık enflasyondan arındırılmış verilerle en çok kazandıran 10 hisse arasında Borusan Boru, Mia Teknoloji, Astor Enerji öne çıktılar.
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