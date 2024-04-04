Borsada Bankalar Coştu, Dolarda Düşüş Sürüyor: 4 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Bankalar Coştu, Dolarda Düşüş Sürüyor: 4 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da bugün yükseliş görülürken, bankalar coştu. Dolar, gerileyeme devam ederken, altın da ona katıldı. 4 Nisan Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,05 oranında 183,23 puan yükselişle 9.129,02 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Vakıfbank (VAKBN), Halk Bankası (HALKB) ve Mavi Giyim (MAVI) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.293 dolardan, gram altın 2.350 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,87 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,72 seviyesinden karşılık buldu.
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