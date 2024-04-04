Borsada Bankalar Coştu, Dolarda Düşüş Sürüyor: 4 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Borsa İstanbul'da bugün yükseliş görülürken, bankalar coştu. Dolar, gerileyeme devam ederken, altın da ona katıldı. 4 Nisan Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.