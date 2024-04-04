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Borsada Bankalar Coştu, Dolarda Düşüş Sürüyor: 4 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Bankalar Coştu, Dolarda Düşüş Sürüyor: 4 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.04.2024 - 18:22

Borsa İstanbul'da bugün yükseliş görülürken, bankalar coştu. Dolar, gerileyeme devam ederken, altın da ona katıldı. 4 Nisan Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,05 oranında 183,23 puan yükselişle 9.129,02 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,05 oranında 183,23 puan yükselişle 9.129,02 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 114,9 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,49, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,44, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 5,75 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Vakıfbank (VAKBN), Halk Bankası (HALKB) ve Mavi Giyim (MAVI) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Vakıfbank (VAKBN), Halk Bankası (HALKB) ve Mavi Giyim (MAVI) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de Agrotech Teknoloji (AGROT), Vestel (VESTL) ve Borusan Yatırım (BRYAT) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.293 dolardan, gram altın 2.350 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.293 dolardan, gram altın 2.350 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,12 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.397 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 89,23 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,87 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,72 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,87 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,72 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 31,83 olurken, Euro/dolar da 1,086 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,81 seviyesinde işlem gördü.

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