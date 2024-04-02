Borsa ve Dolar Düştü, Altın Yine Rekor Kırdı: 2 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa ve Dolar Düştü, Altın Yine Rekor Kırdı: 2 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da endeks gerilerken, bankalar yükselişteydi. Dolar, gerileyeme devam ederken, altın yeniden rekora yöneldi. 2 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,27 oranında 116,67 puan düşüşle 9.040,87 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde Agrotech Teknoloji (AGROT), Şekerbank (SKBNK) ve Türkiye Sigorta (TURSG) başı çekti.
Ons altın, 2.273 dolarla rekor tazelerken, gün sonunda 2.259 dolardan işlem gördü Gam altın 2.328 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,06 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,56 seviyesinden karşılık buldu.
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