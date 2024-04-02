Borsa ve Dolar Düştü, Altın Yine Rekor Kırdı: 2 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de Ereğli Demir Çelik (EREGL), Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve Europower Enerji (EUPWR) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) oldu.