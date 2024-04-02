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Borsa ve Dolar Düştü, Altın Yine Rekor Kırdı: 2 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa ve Dolar Düştü, Altın Yine Rekor Kırdı: 2 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.04.2024 - 18:56

Borsa İstanbul'da endeks gerilerken, bankalar yükselişteydi. Dolar, gerileyeme devam ederken, altın yeniden rekora yöneldi. 2 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,27 oranında 116,67 puan düşüşle 9.040,87 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,27 oranında 116,67 puan düşüşle 9.040,87 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 105 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,33, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,08 oranında düşüşle, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,57 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde Agrotech Teknoloji (AGROT), Şekerbank (SKBNK) ve Türkiye Sigorta (TURSG) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde Agrotech Teknoloji (AGROT), Şekerbank (SKBNK) ve Türkiye Sigorta (TURSG) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de Ereğli Demir Çelik (EREGL), Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve Europower Enerji (EUPWR) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) oldu.

Ons altın, 2.273 dolarla rekor tazelerken, gün sonunda 2.259 dolardan işlem gördü Gam altın 2.328 TL'den işlem gördü.

Ons altın, 2.273 dolarla rekor tazelerken, gün sonunda 2.259 dolardan işlem gördü Gam altın 2.328 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,74 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.431 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 88,78 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,06 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,56 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,06 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,56 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,37 olurken, Euro/dolar da 1,076 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,51 seviyesinde işlem gördü.

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