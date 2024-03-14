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Borsa ve Altın Geriledi, Dolar Yükselişini Sürdürdü: 14 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa ve Altın Geriledi, Dolar Yükselişini Sürdürdü: 14 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 21:54

Borsa İstanbul'da bugün de düşüş görülürken, altın da ona eşlik etti. Dolar yükselişine devam etti. 14 Mart Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,30 oranında 26,71 puan düşüşle 8.883,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,30 oranında 26,71 puan düşüşle 8.883,52 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 79,3 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,19, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,19, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 2,10 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 7,03 ile Bera Holding (BERA), yüzde 6,42 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 4,15 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 7,03 ile Bera Holding (BERA), yüzde 6,42 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 4,15 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,14 ile Anadolu Efes (AEFES), yüzde 4,93 ile Anadolu Grubu Holding (AGHOL) ve yüzde 4,58 ile Ülker Bisküvi (ULKER) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO, Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.161 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.232 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.161 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.232 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,08 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.414 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 85,33 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,11 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,08 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,11 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,08 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,55 olurken, Euro/dolar da 1,088 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 102,99 seviyesinde işlem gördü.

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