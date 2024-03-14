Borsa ve Altın Geriledi, Dolar Yükselişini Sürdürdü: 14 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa ve Altın Geriledi, Dolar Yükselişini Sürdürdü: 14 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da bugün de düşüş görülürken, altın da ona eşlik etti. Dolar yükselişine devam etti. 14 Mart Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,30 oranında 26,71 puan düşüşle 8.883,52 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 7,03 ile Bera Holding (BERA), yüzde 6,42 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 4,15 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.161 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.232 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,11 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,08 seviyesinden karşılık buldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda