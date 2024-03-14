Borsa ve Altın Geriledi, Dolar Yükselişini Sürdürdü: 14 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,14 ile Anadolu Efes (AEFES), yüzde 4,93 ile Anadolu Grubu Holding (AGHOL) ve yüzde 4,58 ile Ülker Bisküvi (ULKER) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO, Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.