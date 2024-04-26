Borsa Tarihi Zirvede, ABD Verileri Dolar ve Altını Etkiledi: 26 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Tarihi Zirvede, ABD Verileri Dolar ve Altını Etkiledi: 26 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yükselişe yönelirken günü tarihi zirvede kapadı. ABD verileriyle altın ve dolarda da hareketliydi. 26 Nisan Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,05 oranında 198,85 puan yükselişle 9.915,62 puandan rekorla tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde AKSA, TAVHL ve IPEKE başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.336 dolardan, gram altın da 2.439 TL'den işlem gördü.
Brent petrol, gün sonunda 89,60 dolar seviyesinden işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,47 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,74 seviyesinden karşılık buldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın