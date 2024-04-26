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Borsa Tarihi Zirvede, ABD Verileri Dolar ve Altını Etkiledi: 26 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Tarihi Zirvede, ABD Verileri Dolar ve Altını Etkiledi: 26 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 19:12

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yükselişe yönelirken günü tarihi zirvede kapadı. ABD verileriyle altın ve dolarda da hareketliydi. 26 Nisan Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,05 oranında 198,85 puan yükselişle 9.915,62 puandan rekorla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,05 oranında 198,85 puan yükselişle 9.915,62 puandan rekorla tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 115 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,60, sanayi (XUSIN) endeksi de yüzde 1,20 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 3,38 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde AKSA, TAVHL ve IPEKE başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde AKSA, TAVHL ve IPEKE başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı BERA, EGEEN ve ENERY çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.336 dolardan, gram altın da 2.439 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.336 dolardan, gram altın da 2.439 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 25,14 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.502 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, gün sonunda 89,60 dolar seviyesinden işlem gördü.

Brent petrol, gün sonunda 89,60 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,47 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,74 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,47 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,74 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,48 olurken, Euro/dolar da 1,068 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 105,97 seviyesinde işlem gördü.

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