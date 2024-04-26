Borsa Tarihi Zirvede, ABD Verileri Dolar ve Altını Etkiledi: 26 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yükselişe yönelirken günü tarihi zirvede kapadı. ABD verileriyle altın ve dolarda da hareketliydi. 26 Nisan Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.