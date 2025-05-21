onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Borsa Operasyonundan Aranıyormuş: Ünsal Ban Yurt Dışına Kaçmak Üzereyken Yakalandı

Borsa Operasyonundan Aranıyormuş: Ünsal Ban Yurt Dışına Kaçmak Üzereyken Yakalandı

Ünsal Ban
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 17:19

Borsada manipülatif hareketler yapıldığı iddiasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınması istenen Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Kaynak: T24

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın borsada başlattığı soruşturma gündem olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın borsada başlattığı soruşturma gündem olmuştu.

Savcılık, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı iddiaları üzerine harekete geçti. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri savcılığın talimatı ile 7 kişiyi gözaltına almak için operasyon başlattı.

Ünsal Ban Fethiye’de yakalandı.

Ünsal Ban Fethiye’de yakalandı.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, soruşturmayı daha önce öğrenen Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Fethiye’de yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alındı.

Ünsal Ban, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti. Ünsal Ban’ın ismi, Sedat Peker’in açıklamalarında da geçiyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın