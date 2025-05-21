Borsa Operasyonundan Aranıyormuş: Ünsal Ban Yurt Dışına Kaçmak Üzereyken Yakalandı
Borsada manipülatif hareketler yapıldığı iddiasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınması istenen Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Kaynak: T24
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın borsada başlattığı soruşturma gündem olmuştu.
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Ünsal Ban Fethiye’de yakalandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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