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Sedat Peker Gündeme Getirmişti: Eşinden Boşanan Zehra Taşkesenlioğlu Rekor Tazminat Alacak

Sedat Peker Gündeme Getirmişti: Eşinden Boşanan Zehra Taşkesenlioğlu Rekor Tazminat Alacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2025 - 15:47

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile eski AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu arasındaki boşanma davası, Yargıtay kararı ile kesinleşti. 

T24’ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre; Sedat Peker’in isimlerini sık sık gündeme getirdiği Ünsal Ban ile Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanması netleşti. Ban, Taşkesenlioğlu’na ‘Zina yaparak aldattığı’ gerekçesiyle 22 milyon TL’lik rekor tazminat ödeyecek.

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/eski-thk-rek...
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Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile eski AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu arasındaki boşanma davasının, Yargıtay kararı ile kesinleştiği belirtildi.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile eski AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu arasındaki boşanma davasının, Yargıtay kararı ile kesinleştiği belirtildi.

T24'ten Serkan Demirtaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Yargıtay, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin ortaya koyduğu gerekçeleri haklı bularak, iki ismin boşanma kararını onadığı aktarıldı.

T24'ten Serkan Demirtaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Yargıtay, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin ortaya koyduğu gerekçeleri haklı bularak, iki ismin boşanma kararını onadığı aktarıldı.

Buna göre Ünsal Ban'ın, üç ayrı kişiyle zina yaparak aldattığı gerekçesiyle Taşkesenlioğlu’na 22 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödeyecek.

Buna göre Ünsal Ban'ın, üç ayrı kişiyle zina yaparak aldattığı gerekçesiyle Taşkesenlioğlu’na 22 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödeyecek.

İki ismin adını Sedat Peker sık sık gündeme getirmişti.

İki ismin adını Sedat Peker sık sık gündeme getirmişti.

Sedat PekerZehra Taşkesenlioğlu ile o dönem Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olan kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, şirketi için sermaye artırımı yapmak isteyen bir iş insanından rüşvet istedikleri iddialarını gündeme gelmişti. Yine aynı dönemde Ünsal Ban’ın, eşi Taşkesenlioğlu ile bu konuyu tartıştıkları anlara ilişkin görüntüleri kayda alarak Peker’e ulaştırdığı iddia edilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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