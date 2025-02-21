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Borsa İstanbul'daki Düşüşün Ardından İnceleme Başlatan SPK'ya Şiirli Tepkiler

Borsa İstanbul'daki Düşüşün Ardından İnceleme Başlatan SPK'ya Şiirli Tepkiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 23:57

Borsa İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü yaşanan düşüş nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından inceleme başlatıldı. SPK tarafından yapılan açıklamada 'Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır' denildi.

SPK'nın resmi X hesabından söz konusu açıklama yayımlandı. Açıklamaya tepkiler ve yorumlar art arda geldi.

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Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından SPK devreye girdi.

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından SPK devreye girdi.

SPK'dan yapılan açıklamada, 'Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır' denildi.

Detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇

Söz konusu açıklama SPK'nın resmi X hesabından paylaşıldı. Paylaşıma kullanıcılardan, yatırımcılar tepkiler ve yorumlar geldi.

Söz konusu açıklama SPK'nın resmi X hesabından paylaşıldı. Paylaşıma kullanıcılardan, yatırımcılar tepkiler ve yorumlar geldi.
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Hep birlikte SPK açıklamasına hangi yorumlar yapılmış, göz atalım 👇

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'Bu arada, ABD borsalarında da durum hiç hoş değil

Wallmart'ın satış beklentilerindeki hayal kırıklığı (3-4% büyüme), PMI'larda bozulma, yapışkan enflasyon ve talepte düşüş beklentileri ile Nasdaq taşımacılık endeksi 2020'den bu yana gelen trendi aşağı kesti

Global borsalarda da moraller bozuldu

Güvenli liman UST'lere koşuluyor, 10y 4.42%

Bizdeki carry çıkışında bu durumunda etkisi vardır.'

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'BOFA , Borsa İstanbul'da yüksek hacimli hisse alım-satım işlemleri yaparak, piyasa dengelerini etkileyebilen önemli bir aktör.

YapıKredi Bankası’da  KOÇ

ve bu gün bu iki kuruluşun sert satışlar yaparak BORSA’yı altüst ettikleri söyleniyor.

Bunun üzerine SPK, borsa’da sert düşüşlere sebebiyet veren başta bu şirketler olmak üzere diğer şirketlere de inceleme kararı aldığı iddia ediliyor.

İddia doğruysa TÜSİAD’ın lağvedilmesinden başka bir seçenek akla gelmiyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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