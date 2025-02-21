Borsa İstanbul'daki Düşüşün Ardından İnceleme Başlatan SPK'ya Şiirli Tepkiler

'BOFA , Borsa İstanbul'da yüksek hacimli hisse alım-satım işlemleri yaparak, piyasa dengelerini etkileyebilen önemli bir aktör.

YapıKredi Bankası’da KOÇ

ve bu gün bu iki kuruluşun sert satışlar yaparak BORSA’yı altüst ettikleri söyleniyor.

Bunun üzerine SPK, borsa’da sert düşüşlere sebebiyet veren başta bu şirketler olmak üzere diğer şirketlere de inceleme kararı aldığı iddia ediliyor.

İddia doğruysa TÜSİAD’ın lağvedilmesinden başka bir seçenek akla gelmiyor.'