Borsa İstanbul'daki Düşüşün Ardından İnceleme Başlatan SPK'ya Şiirli Tepkiler
Borsa İstanbul'daki Düşüşün Ardından İnceleme Başlatan SPK'ya Şiirli Tepkiler
Borsa İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü yaşanan düşüş nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından inceleme başlatıldı. SPK tarafından yapılan açıklamada 'Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır' denildi.
SPK'nın resmi X hesabından söz konusu açıklama yayımlandı. Açıklamaya tepkiler ve yorumlar art arda geldi.
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Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından SPK devreye girdi.
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Söz konusu açıklama SPK'nın resmi X hesabından paylaşıldı. Paylaşıma kullanıcılardan, yatırımcılar tepkiler ve yorumlar geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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