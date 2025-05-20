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Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu: 7 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu: 7 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2025 - 09:08

Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında, 3 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

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Borsa İstanbul’da manipülatif hareketler yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul’da manipülatif hareketler yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarının paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında, 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 3 ilde 7 kişi hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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