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Borsa Düştü, Dolar Zirvede, Altın Sakin: 26 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Düştü, Dolar Zirvede, Altın Sakin: 26 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.02.2024 - 18:21

Borsa İstanbul, haftaya karışık bir görünümle başlarken, dolar yükselişini sürdürdü. Altında da dolar baskısı sürdü. 26 Şubat Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,43 oranında 40,08 puan düşüşle 9.334,13 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,43 oranında 40,08 puan düşüşle 9.334,13 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 129 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,06, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,04 oranında, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 2,23 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Kale Seramik (KLSER), Mia Teknoloji (MIATK) ve Kocaer Çelik (KCAER) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Kale Seramik (KLSER), Mia Teknoloji (MIATK) ve Kocaer Çelik (KCAER) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 4,60 ile İş GYO (ISGYO), yüzde 4,55 ile Oyak Çimento (OYAKC) ve yüzde 4,05 ile Zorlu Enerji (ZOREN) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Mia Teknoloji (MIATK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.028 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.030 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.028 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.030 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,24 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.114 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 81,08 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,12 TL'den işlem görürken, Euro/TL 33,80 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,12 TL'den işlem görürken, Euro/TL 33,80 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 31,22 olurken, Euro/dolar da 1,084 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,76 seviyesinde işlem gördü.

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