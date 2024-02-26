Borsa Düştü, Dolar Zirvede, Altın Sakin: 26 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Düştü, Dolar Zirvede, Altın Sakin: 26 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, haftaya karışık bir görünümle başlarken, dolar yükselişini sürdürdü. Altında da dolar baskısı sürdü. 26 Şubat Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,43 oranında 40,08 puan düşüşle 9.334,13 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Kale Seramik (KLSER), Mia Teknoloji (MIATK) ve Kocaer Çelik (KCAER) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.028 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.030 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,12 TL'den işlem görürken, Euro/TL 33,80 seviyesinden karşılık buldu.
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