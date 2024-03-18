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Borsa Düştü, Dolar ve Altında Yükseliş Görüldü: 18 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Düştü, Dolar ve Altında Yükseliş Görüldü: 18 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.03.2024 - 18:45

Borsa İstanbul'da düşüş sürerken, dolar ve altın yükselişini sürdürdü. 18 Mart Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,25 oranında 110,59 puan düşüşle 8.718,11 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,25 oranında 110,59 puan düşüşle 8.718,11 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 72 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,73, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,04 düşüşle, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 0,66 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 3,84 ile Doğuş Oto (DOAS), yüzde 2,25 ile Halk Bankası (HALKB) ve yüzde 2,17 ile Tofaş (TOASO) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 3,84 ile Doğuş Oto (DOAS), yüzde 2,25 ile Halk Bankası (HALKB) ve yüzde 2,17 ile Tofaş (TOASO) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 9,94 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), yüzde 9,45 ile Europen Endüstri (EUREN) ve yüzde 7,81 ile Bera Holding (BERA) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve Doğuş Oto (DOAS) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.158 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.241 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.158 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.241 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,10 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.471 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 86,28 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,29 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,19 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,29 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,19 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 33,31 olurken, Euro/dolar da 1,088 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,19 seviyesinde işlem gördü.

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