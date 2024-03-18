Borsa Düştü, Dolar ve Altında Yükseliş Görüldü: 18 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Düştü, Dolar ve Altında Yükseliş Görüldü: 18 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da düşüş sürerken, dolar ve altın yükselişini sürdürdü. 18 Mart Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,25 oranında 110,59 puan düşüşle 8.718,11 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 3,84 ile Doğuş Oto (DOAS), yüzde 2,25 ile Halk Bankası (HALKB) ve yüzde 2,17 ile Tofaş (TOASO) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.158 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.241 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,29 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,19 seviyesinden karşılık buldu.
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