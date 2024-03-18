Borsa Düştü, Dolar ve Altında Yükseliş Görüldü: 18 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 9,94 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), yüzde 9,45 ile Europen Endüstri (EUREN) ve yüzde 7,81 ile Bera Holding (BERA) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve Doğuş Oto (DOAS) oldu.