Borsa Düştü, Dolar Geriledi, Altın Fırladı: 6 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Düştü, Dolar Geriledi, Altın Fırladı: 6 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü ekside tamamlarken, dolar geriledi. Altın ise yükselişe döndü. 6 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,10 oranında 9,79 puan düşüşle 10.267,09 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde QUAGR, OTKAR ve ECILC başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.320 dolardan, gram altın da 2.408 TL'den işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,82 seviyesinden karşılık buldu.
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