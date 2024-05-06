Borsa Düştü, Dolar Geriledi, Altın Fırladı: 6 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü ekside tamamlarken, dolar geriledi. Altın ise yükselişe döndü. 6 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.