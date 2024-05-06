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Borsa Düştü, Dolar Geriledi, Altın Fırladı: 6 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Düştü, Dolar Geriledi, Altın Fırladı: 6 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.05.2024 - 18:24

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü ekside tamamlarken, dolar geriledi. Altın ise yükselişe döndü. 6 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,10 oranında 9,79 puan düşüşle 10.267,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,10 oranında 9,79 puan düşüşle 10.267,09 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 100 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,01 ve sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,16 oranında yükselişle, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 0,31 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde QUAGR, OTKAR ve ECILC başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde QUAGR, OTKAR ve ECILC başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı KONTR, SAYAS ve TUKAS çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Kontrolmatik (KONTR) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.320 dolardan, gram altın da 2.408 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.320 dolardan, gram altın da 2.408 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,64 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.436 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, gün sonunda 83,40 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,82 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,82 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,26 olurken, Euro/dolar da 1,077 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,94 seviyesinde işlem gördü.

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