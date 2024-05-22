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Borsa Dalgalandı Duruldu, Dolar Sınır Geçmiyor, Altın Geriledi: 22 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Dalgalandı Duruldu, Dolar Sınır Geçmiyor, Altın Geriledi: 22 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.05.2024 - 18:34

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, bankalar öncülüğünde kazançlarını geri verdi. Dolar 32,20'nin altında seyrine devam ederken, altın sert geriledi. 22 Mayıs Çarşamba, Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,04 oranında 4,03 puan yükselişle 10.899,28 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,04 oranında 4,03 puan yükselişle 10.899,28 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 127,5 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,27 ve sınai endeksi (XUSIN) yüzde 0,77 yükselişle, bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 1,26 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde OTKAR, TOASO ve GUBRF başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde OTKAR, TOASO ve GUBRF başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı AGROT, BOBET ve SKBNK çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.386 dolardan işlem görürken, gram altın da 2.473 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.386 dolardan işlem görürken, gram altın da 2.473 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,45 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.501 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol, gün sonunda 82,16 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,18 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,90 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,18 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,90 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,13 olurken, Euro/dolar da 1,083 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,68 seviyesinde işlem gördü.

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