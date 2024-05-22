Borsa Dalgalandı Duruldu, Dolar Sınır Geçmiyor, Altın Geriledi: 22 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı AGROT, BOBET ve SKBNK çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Akbank (AKBNK) oldu.