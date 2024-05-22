Borsa Dalgalandı Duruldu, Dolar Sınır Geçmiyor, Altın Geriledi: 22 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Dalgalandı Duruldu, Dolar Sınır Geçmiyor, Altın Geriledi: 22 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, bankalar öncülüğünde kazançlarını geri verdi. Dolar 32,20'nin altında seyrine devam ederken, altın sert geriledi. 22 Mayıs Çarşamba, Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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