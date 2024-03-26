Borsa'da Sert Düşüş, Dolar ve Altında Yükseliş Sürdü: 26 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 9,99 ile Konya Çimento (KONYA), yüzde 9,97 ile Petkim (PETKM) ve yüzde 8,77 ile Enerya Enerji (ENERY) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Zorlu Enerji (ZOREN) oldu.