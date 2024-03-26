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Borsa'da Sert Düşüş, Dolar ve Altında Yükseliş Sürdü: 26 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa'da Sert Düşüş, Dolar ve Altında Yükseliş Sürdü: 26 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.03.2024 - 18:28

Borsa İstanbul'da sert düşüş görülürken, dolar ve altında yükseliş sürdü. 26 Mart Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,46 oranında 222 puan düşüşle 8.807,38 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,46 oranında 222 puan düşüşle 8.807,38 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 96,80 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 2,56, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,35, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 2,60 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile İzmir Demir Çelik (IZMDC) tavan olurken, yüzde 5,09 ile Bera Holding (BERA) ve yüzde 2,39 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile İzmir Demir Çelik (IZMDC) tavan olurken, yüzde 5,09 ile Bera Holding (BERA) ve yüzde 2,39 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 9,99 ile Konya Çimento (KONYA), yüzde 9,97 ile Petkim (PETKM) ve yüzde 8,77 ile Enerya Enerji (ENERY) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Zorlu Enerji (ZOREN) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.178 dolardan işlem görürken, gram altın 2.254 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.178 dolardan işlem görürken, gram altın 2.254 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,22 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.400 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 85,70 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,18 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,93 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,18 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,93 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,52 olurken, Euro/dolar da 1,084 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,89 seviyesinde işlem gördü.

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