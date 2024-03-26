Borsa'da Sert Düşüş, Dolar ve Altında Yükseliş Sürdü: 26 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa'da Sert Düşüş, Dolar ve Altında Yükseliş Sürdü: 26 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da sert düşüş görülürken, dolar ve altında yükseliş sürdü. 26 Mart Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,46 oranında 222 puan düşüşle 8.807,38 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 10 ile İzmir Demir Çelik (IZMDC) tavan olurken, yüzde 5,09 ile Bera Holding (BERA) ve yüzde 2,39 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.178 dolardan işlem görürken, gram altın 2.254 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,18 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,93 seviyesinden karşılık buldu.
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