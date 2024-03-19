Borsa'da Çılgın Yükseliş, Dolar Güçlenirken, Altın Geriledi: 19 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa'da Çılgın Yükseliş, Dolar Güçlenirken, Altın Geriledi: 19 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da yükseliş coşkuya bürünürken, dolardaki güçlenme altını baskıladı. 19 Mart Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,43 oranında 211,77 puan yükselişle 8.929,88 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 9,96 ile Mia Teknoloji (MIATK), yüzde 7,17 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve yüzde 5,43 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.152 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.238 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,14 seviyesinden karşılık buldu.
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