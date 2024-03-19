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Borsa'da Çılgın Yükseliş, Dolar Güçlenirken, Altın Geriledi: 19 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa'da Çılgın Yükseliş, Dolar Güçlenirken, Altın Geriledi: 19 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 18:43

Borsa İstanbul'da yükseliş coşkuya bürünürken, dolardaki güçlenme altını baskıladı. 19 Mart Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,43 oranında 211,77 puan yükselişle 8.929,88 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,43 oranında 211,77 puan yükselişle 8.929,88 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 84 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 2,19, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,09, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 4,90 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 9,96 ile Mia Teknoloji (MIATK), yüzde 7,17 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve yüzde 5,43 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 9,96 ile Mia Teknoloji (MIATK), yüzde 7,17 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve yüzde 5,43 ile Akbank (AKBNK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,71 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), yüzde 2,48 ile Migros (MGROS) ve yüzde 2,12 ile Astor Enerji (ASTOR) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.152 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.238 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.152 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.238 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,10 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.478 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 87,52 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,14 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,14 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 33,92 olurken, Euro/dolar da 1,085 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,55 seviyesinde işlem gördü.

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