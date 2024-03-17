Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul da bir düşüp bir çıkıyor. Dolar ve altın hareketlenirken, bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta döviz kazandırdı.
Dolar, TL karşısında yüzde 0,68 oranında değer kazanırken, haftayı 32,12 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 453 milyar 164 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 oranında değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) olurken, Doğuş Oto (DOAS) ve Karsan (KARSN) oldu.
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Hafta boyunca Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,08, BTCTRY ise yüzde 0,46 oranında değer kaybetti.
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