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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.03.2024 - 12:29

Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul da bir düşüp bir çıkıyor. Dolar ve altın hareketlenirken, bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta döviz kazandırdı.

Geçen hafta döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,57 oranında düşüşle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,31 oranında değer kaybıyla 2.227 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.437 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 24,10'dan haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,68 oranında değer kazanırken, haftayı 32,12 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,68 oranında değer kazanırken, haftayı 32,12 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 0,38 oranında değer kazanırken, haftayı 35,11 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,088 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 103,07 seviyesinde karşılık buldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 453 milyar 164 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 453 milyar 164 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

2. sırada Ford Otosan'ın (FROTO) değeri 379 milyar 333 milyon, 372 milyar 945 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO) değerde haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 oranında değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 oranında değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 4,06 oranında, bankacılık endeksi de yüzde 4,72 oranında düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) olurken, Doğuş Oto (DOAS) ve Karsan (KARSN) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) olurken, Doğuş Oto (DOAS) ve Karsan (KARSN) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde Penta Teknoloji (PENTA), sonrasında Coca Cola (CCOLA) ve Astor Enerji (ASTOR) oldu.

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Hafta boyunca Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,08, BTCTRY ise yüzde 0,46 oranında değer kaybetti.

Hafta boyunca Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,08, BTCTRY ise yüzde 0,46 oranında değer kaybetti.
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