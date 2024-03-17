Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

2. sırada Ford Otosan'ın (FROTO) değeri 379 milyar 333 milyon, 372 milyar 945 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO) değerde haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.