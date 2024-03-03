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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.03.2024 - 14:00

Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul'da da yeni rekorlar ve sert düşüşler görülmeye devam ediyor. Dolar ve altın da hareketlenirken, bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen haftanı tek kaybettireni Borsa İstanbul oldu.

Geçen haftanı tek kaybettireni Borsa İstanbul oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,96 oranında düşüşle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 3,37 oranında değer kazancıyla 2.100 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.168 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 24,20'den haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,08 oranında değer kazanırken, haftayı 31,36 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,08 oranında değer kazanırken, haftayı 31,36 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 1,26 oranında değer kazanırken, haftayı 34,03 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,083 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 103,84 seviyesinde karşılık buldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 419 milyar 944 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 383 milyar 295 milyon, 353 milyar 717 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 419 milyar 944 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 383 milyar 295 milyon, 353 milyar 717 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 61 milyar 921 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik (EREGL), 50 milyar 973 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO) ve 28 milyar 527 milyon lirayla Mia Teknoloji (MIATK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 oranında değer kaybıyla 9.097 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 oranında değer kaybıyla 9.097 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 0,44 oranında sınırlı bir gerilemeyle, bankacılık endeksi de yüzde 6,49 oranında sert bir düşüşle geçirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 24,48 ile Borusan Yatırım (BRYAT) olurken, yüzde 23,68 ile Bera Holding (BERA) ve yüzde 19,25 ile Konya Çimento (KONYA) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 24,48 ile Borusan Yatırım (BRYAT) olurken, yüzde 23,68 ile Bera Holding (BERA) ve yüzde 19,25 ile Konya Çimento (KONYA) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 13,44 ile Vestel (VESTL), sonrasında yüzde 11,93 ile Yeo Teknoloji (YEOTK) ve yüzde 10,57 ile Akçansa (AKCNS) oldu.

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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 23,36, BTCTRY ise yüzde 23,30 oranında değer kazandı.

Bitcoin (BTCUSD) yüzde 23,36, BTCTRY ise yüzde 23,30 oranında değer kazandı.

Bitcoin, hafta boyunca dolar bazında yüzde 23,36 (1 Mart Cuma 63.009,48 dolar), TL bazında da yüzde 23,30 (1 Mart Cuma 1 milyon 984 bin 832 TL) değer kazandı.

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