Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul'da da yeni rekorlar ve sert düşüşler görülmeye devam ediyor. Dolar ve altın da hareketlenirken, bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen haftanı tek kaybettireni Borsa İstanbul oldu.
Dolar, TL karşısında yüzde 1,08 oranında değer kazanırken, haftayı 31,36 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 419 milyar 944 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 383 milyar 295 milyon, 353 milyar 717 milyon TL değerde Ford Otosan (FROTO) haftayı tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 oranında değer kaybıyla 9.097 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 24,48 ile Borusan Yatırım (BRYAT) olurken, yüzde 23,68 ile Bera Holding (BERA) ve yüzde 19,25 ile Konya Çimento (KONYA) oldu.
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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 23,36, BTCTRY ise yüzde 23,30 oranında değer kazandı.
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