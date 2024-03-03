Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 61 milyar 921 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik (EREGL), 50 milyar 973 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO) ve 28 milyar 527 milyon lirayla Mia Teknoloji (MIATK) oldu.