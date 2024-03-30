Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

2. sırada Türk Hava Yolları (THYAO) değeri 410 milyar 895 milyon, 397 milyar 230 milyon TL değerde Ford Otosan'ın (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.