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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.03.2024 - 10:01

Piyasalarda oynaklık sürüyor. Borsa İstanbul bir düşüp bir çıkarken, dolar ve altın da hareketleniyor. Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta kaybettiren olmadı.

Geçen hafta kaybettiren olmadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,34 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 4,58 oranında değer kazancıyla 2.327 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.471 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 25,29'dan haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,35 oranında değer kazanırken, haftayı 32,39 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,35 oranında değer kazanırken, haftayı 32,39 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 1,26 oranında değer kazanırken, haftayı 35,03 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,079 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 104,28 seviyesinde karşılık buldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 505 milyar 150 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 505 milyar 150 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

2. sırada Türk Hava Yolları (THYAO) değeri 410 milyar 895 milyon, 397 milyar 230 milyon TL değerde Ford Otosan'ın (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,34 oranında değer kazancıyla 9.142,40 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,34 oranında değer kazancıyla 9.142,40 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 0,06 oranında değer kaybıyla, bankacılık endeksi de yüzde 2,01 oranında değer kazancıyla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen İzmir Demir Çelik (IZMDC) olurken, İpek Enerji (IPEKE) ve Alfa Solar Enerji (ALFAS) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen İzmir Demir Çelik (IZMDC) olurken, İpek Enerji (IPEKE) ve Alfa Solar Enerji (ALFAS) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde Petkim (PETKM), sonrasında Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve SDT uzay ve Savunma (SDTTR) oldu.

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Haftayı Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,64 oranında 69 bin 640 dolardan, BTCTRY ise yüzde 9,93 oranında yükselişle 2 milyon 289 bin 677 TL'den tamamladı.

Haftayı Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,64 oranında 69 bin 640 dolardan, BTCTRY ise yüzde 9,93 oranında yükselişle 2 milyon 289 bin 677 TL'den tamamladı.
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