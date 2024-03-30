Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımları!
Piyasalarda oynaklık sürüyor. Borsa İstanbul bir düşüp bir çıkarken, dolar ve altın da hareketleniyor. Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta kaybettiren olmadı.
Dolar, TL karşısında yüzde 1,35 oranında değer kazanırken, haftayı 32,39 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 505 milyar 150 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,34 oranında değer kazancıyla 9.142,40 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen İzmir Demir Çelik (IZMDC) olurken, İpek Enerji (IPEKE) ve Alfa Solar Enerji (ALFAS) oldu.
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Haftayı Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,64 oranında 69 bin 640 dolardan, BTCTRY ise yüzde 9,93 oranında yükselişle 2 milyon 289 bin 677 TL'den tamamladı.
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