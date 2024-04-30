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Borsa 10 Bin Üzerinde Kaldı, Dolar Sakin, Altın Sert Düştü: 30 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa 10 Bin Üzerinde Kaldı, Dolar Sakin, Altın Sert Düştü: 30 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 18:49

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 10 bin seviyesinin üzerinde kalarak hafif geriledi. Dolar yatay seyirdeyken, altın sert düştü. 30 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,37 oranında 37,03 puan düşüşle 10.045,74 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,37 oranında 37,03 puan düşüşle 10.045,74 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 109 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,33 ve sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,18 oranında düşüşle, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 0,03 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde KAYSE, EGEEN ve ARCLK başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde KAYSE, EGEEN ve ARCLK başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı MIATK, GWIND ve AHGAZ çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.294 dolardan, gram altın da 2.392 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.294 dolardan, gram altın da 2.392 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,68 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.432 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, gün sonunda 86,50 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,42 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,66 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,42 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,66 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,31 olurken, Euro/dolar da 1,068 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 106,01 seviyesinde işlem gördü.

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