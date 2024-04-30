Borsa 10 Bin Üzerinde Kaldı, Dolar Sakin, Altın Sert Düştü: 30 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa 10 Bin Üzerinde Kaldı, Dolar Sakin, Altın Sert Düştü: 30 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 10 bin seviyesinin üzerinde kalarak hafif geriledi. Dolar yatay seyirdeyken, altın sert düştü. 30 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,37 oranında 37,03 puan düşüşle 10.045,74 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde KAYSE, EGEEN ve ARCLK başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.294 dolardan, gram altın da 2.392 TL'den işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,42 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,66 seviyesinden karşılık buldu.
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