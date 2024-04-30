Borsa 10 Bin Üzerinde Kaldı, Dolar Sakin, Altın Sert Düştü: 30 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 10 bin seviyesinin üzerinde kalarak hafif geriledi. Dolar yatay seyirdeyken, altın sert düştü. 30 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.