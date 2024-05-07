Bloomberg'den Yabancı Girişini Hızlandıracak Haber: Swap Piyasaları Gevşiyor! CDS Düştü, Bankalar Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB ve BDDK konuya yönelik açıklama yapmazken, haberin duyulmasıyla bankacılık hisseleri hızlı toparlandı. Eksi seyirden yüzde 3,2 prime ulaşılırken, BİST 100 endeksi de yüzde 2'ye kadar yükseldi.

5 yıllık kredi risk primi (CDS) Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesi olan 282 baz puana geriledi.

Türk bankalarının, yurt dışındaki bankalarla yapacakları swap limitlerinin gevşetilmesi ve piyasaya yabancı girişinin kolaylaştırması için önemli görülen bu hamle, kur riskine karşı korunmayı zorlaştırdığı sıkılaştırılmıştı.