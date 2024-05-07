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Bloomberg'den Yabancı Girişini Hızlandıracak Haber: Swap Piyasaları Gevşiyor! CDS Düştü, Bankalar Yükseldi

Bloomberg'den Yabancı Girişini Hızlandıracak Haber: Swap Piyasaları Gevşiyor! CDS Düştü, Bankalar Yükseldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.05.2024 - 17:59

Bloomberg'in haberine göre, ekonomi yönetimi TL offshore piyasalarına erişimi kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Swap limitlerinin gevşetilmesine yönelik görüşmeler, Türkiye'ye yabancı girişini hızlandırıyor.

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Borsa'da düşüşün bankalarla hızlı bir yükselişe dönmesi ve kredi risk primi (CDS) düşünün nedenleri ortaya çıktı.

Borsa'da düşüşün bankalarla hızlı bir yükselişe dönmesi ve kredi risk primi (CDS) düşünün nedenleri ortaya çıktı.

Bloomberg'den Kerim Karakaya, Beril Akman ve Fırat Kozok haberine göre, bilgi alınan kaynaklar, yetkililerin son haftalarda offshore para swaplarına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtti. 

Bu hamle, yabancı yatırımcıları yurt içine çekmek için önemli görülürken, görüşmeler özel yürütülüyor. 

Kaynaklar, böyle bir gevşemenin ne zaman olacağına ve koşullarına yönelik bilgi vermezken, kademeli olması bekleniyor.

TL'de sert bir dalgalanma istenmediği için, uzun vadeli sözleşmelerle gevşetmenin başlaması beklenirken, enflasyon gelişmelerine göre de adımlar atılacak.

TL'de sert bir dalgalanma istenmediği için, uzun vadeli sözleşmelerle gevşetmenin başlaması beklenirken, enflasyon gelişmelerine göre de adımlar atılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB ve BDDK konuya yönelik açıklama yapmazken, haberin duyulmasıyla bankacılık hisseleri hızlı toparlandı. Eksi seyirden yüzde 3,2 prime ulaşılırken, BİST 100 endeksi de yüzde 2'ye kadar yükseldi. 

5 yıllık kredi risk primi (CDS) Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesi olan 282 baz puana geriledi.

Türk bankalarının, yurt dışındaki  bankalarla yapacakları swap limitlerinin gevşetilmesi ve piyasaya yabancı girişinin kolaylaştırması için önemli görülen bu hamle, kur riskine karşı korunmayı zorlaştırdığı sıkılaştırılmıştı.

Açığa satış işlemlerinin TL'nin değer kaybettiği dönemlerde piyasayı oynaklığa daha açık hale getirmesiyle Londra swap piyasasına yönelik önlemler alınmış, likidite düşmüştü.

Açığa satış işlemlerinin TL'nin değer kaybettiği dönemlerde piyasayı oynaklığa daha açık hale getirmesiyle Londra swap piyasasına yönelik önlemler alınmış, likidite düşmüştü.

Yetkililer, yurt dışında TL'ye olan talebin artması ve yurt içinde de bankaların takas limitlerinin sıkışmasıyla limitleri kaldırmaya yönelik adımlar atmak durumunda kalırken, piyasada da fazla likiditenin azalmasına yönelik fırsat oluşacak.

Sosyal medyada da uzmanlar piyasa açısından olumlu olan bu habere yorum yaptılar.

Sosyal medyada da uzmanlar piyasa açısından olumlu olan bu habere yorum yaptılar.
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Bloomberg haberinin piyasalara etkisine yönelik yorumlardan bazıları şu şekilde oldu.

Bloomberg haberinin piyasalara etkisine yönelik yorumlardan bazıları şu şekilde oldu.
twitter.com
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