Bloomberg'den Yabancı Girişini Hızlandıracak Haber: Swap Piyasaları Gevşiyor! CDS Düştü, Bankalar Yükseldi
Bloomberg'den Yabancı Girişini Hızlandıracak Haber: Swap Piyasaları Gevşiyor! CDS Düştü, Bankalar Yükseldi
Bloomberg'in haberine göre, ekonomi yönetimi TL offshore piyasalarına erişimi kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Swap limitlerinin gevşetilmesine yönelik görüşmeler, Türkiye'ye yabancı girişini hızlandırıyor.
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Borsa'da düşüşün bankalarla hızlı bir yükselişe dönmesi ve kredi risk primi (CDS) düşünün nedenleri ortaya çıktı.
TL'de sert bir dalgalanma istenmediği için, uzun vadeli sözleşmelerle gevşetmenin başlaması beklenirken, enflasyon gelişmelerine göre de adımlar atılacak.
Açığa satış işlemlerinin TL'nin değer kaybettiği dönemlerde piyasayı oynaklığa daha açık hale getirmesiyle Londra swap piyasasına yönelik önlemler alınmış, likidite düşmüştü.
Sosyal medyada da uzmanlar piyasa açısından olumlu olan bu habere yorum yaptılar.
Bloomberg haberinin piyasalara etkisine yönelik yorumlardan bazıları şu şekilde oldu.
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