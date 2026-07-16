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Bize Evini Anlat, Estetik Zevkini Analiz Edelim!

etiket Bize Evini Anlat, Estetik Zevkini Analiz Edelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 11:31
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Evin senin kalen aslında! Salondaki rahat köşeden tut da mutfak tezgahındaki düzene kadar her detay estetik anlayışını yansıtıyor. Biz de dekorasyon seçimlerin üzerinden zevkini analiz edelim dedik. Evinin tarzı iç dünyanla ne kadar uyuştuğunu merak ettik.

Bunu bir de bizden duy!

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1. Başlayalım şimdi. Salonunun genel havasını anlatır mısın?

2. Şimdi de şunu soralım: Evde en çok vakit geçirdiğin köşe neresi?

3. Eve misafir geleceği zaman ortalığı toplamak için paniklediğin oluyor mu?

4. Halı seçimini merak ettik. Zevkine hitap eden bir halı seçer misin? Sadece halıya odaklan!

5. Mekan aydınlatmasında tercihini öğrenelim şimdi!

5. Mekan aydınlatmasında tercihini öğrenelim şimdi!
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6. Değişiklik her zaman iyidir! Evindeki eşyaların yerini en son ne zaman değiştirdin.

7. Her evin kendine has bir kokusu olduğunu söylerler. Buna katılıyoruz. Sence senin evin ne kokuyor?

8. Son olarak şunu soralım: Sence evine hangi bitki yakışırdı?

Sade ve şık bir zevkin olduğunu söyleyebiliriz!

Göz yoran eşyalar veya üst üste binen desenlere evinde yer yok desek abartmış olmayız. Aslında bu senin genel tarzın. Sadece salonunda değil, aynı zamanda gardırobunda da her şey net ve belli. Karmaşadan uzak durmak sana huzur veriyor. Estetik anlayışın tamamen nefes alan boşluklar üzerine kurulu. Eşyaların veya anlık trendlerin peşinden koşmuyorsun. Neyi seviyorsan sadece onu tutuyorsun hayatında. Bu net tavrın seni her zaman ferah hissettiriyor.

Kusursuzluktan ziyade yaşanmışlık hissi senin bütün tarzını belirliyor!

Kusursuzluktan ziyade yaşanmışlık hissi senin bütün tarzını belirliyor!

Bir evin dergi kapağından fırlamış gibi durması seni pek ilgilendirmiyor. Aslında evin öyle gözüküyor ama sen asla böyle hissetmiyorsun. Senin için asıl önemli olan sıcaklık hissi. Bunu sadece evine değil günlük hayatına da taşıyorsun. Gittiğin mekanlarda veya yeni tanıştığın insanlarda hep bir samimiyet arıyorsun. Kahve kupalarının ve rahat yastıkların mekana kattığı o hafif dağınık hava senin doğal karakterin. Renklerle oynamaktan çekinmiyor ve kendi enerjini etrafına kolayca yansıtıyorsun.

Dekorasyonda risk almayı seven bu tavrın cesur karakterinden geliyor!

Dekorasyonda risk almayı seven bu tavrın cesur karakterinden geliyor!

Sıradanlıktan uzak durmak senin en belirgin özelliğin resmen. Farklı desenleri ve zıt renkleri bir araya getirip uyum yakalamak sadece evinde yaptığın bir şey değil. Giyim tarzından sosyal hayatına kadar her yerde kalıpların dışına çıkmayı seviyorsun. Yenilikleri denemekten hiç çekinmiyorsun. Farklı detayları birleştirip ortaya kendi imzanı atıyorsun. Bu enerjik tutumun etrafındaki insanlara da fazlasıyla geçiyor!

Tercihlerini gelip geçici modalardan değil, her zaman kalıcılıktan yana kullanıyorsun.

Tercihlerini gelip geçici modalardan değil, her zaman kalıcılıktan yana kullanıyorsun.

Estetik anlayışın anlık heveslere veya hızlı değişen trendlere hiç uymuyor. Kaliteli dokular ve tok duruşlu parçalar senin tarzının temelini oluşturuyor. Evinde yıllarca seninle kalacak köklü seçimlere yer verdiğin gibi hayatındaki diğer konularda da bu kalite arayışın sürüyor. Klasik detayların getirdiği o güvenilir havayı seviyorsun. Senin zevkin yıllara meydan okuyan ve değerini hiç kaybetmeyen eşyalar gibi her zaman geçerliliğini koruyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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