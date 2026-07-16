Bize Evini Anlat, Estetik Zevkini Analiz Edelim!
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Evin senin kalen aslında! Salondaki rahat köşeden tut da mutfak tezgahındaki düzene kadar her detay estetik anlayışını yansıtıyor. Biz de dekorasyon seçimlerin üzerinden zevkini analiz edelim dedik. Evinin tarzı iç dünyanla ne kadar uyuştuğunu merak ettik.
Bunu bir de bizden duy!
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1. Başlayalım şimdi. Salonunun genel havasını anlatır mısın?
2. Şimdi de şunu soralım: Evde en çok vakit geçirdiğin köşe neresi?
3. Eve misafir geleceği zaman ortalığı toplamak için paniklediğin oluyor mu?
4. Halı seçimini merak ettik. Zevkine hitap eden bir halı seçer misin? Sadece halıya odaklan!
5. Mekan aydınlatmasında tercihini öğrenelim şimdi!
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6. Değişiklik her zaman iyidir! Evindeki eşyaların yerini en son ne zaman değiştirdin.
7. Her evin kendine has bir kokusu olduğunu söylerler. Buna katılıyoruz. Sence senin evin ne kokuyor?
8. Son olarak şunu soralım: Sence evine hangi bitki yakışırdı?
Sade ve şık bir zevkin olduğunu söyleyebiliriz!
Kusursuzluktan ziyade yaşanmışlık hissi senin bütün tarzını belirliyor!
Dekorasyonda risk almayı seven bu tavrın cesur karakterinden geliyor!
Tercihlerini gelip geçici modalardan değil, her zaman kalıcılıktan yana kullanıyorsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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