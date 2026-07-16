Bize Evini Anlat, Estetik Zevkini Analiz Edelim!

Evin senin kalen aslında! Salondaki rahat köşeden tut da mutfak tezgahındaki düzene kadar her detay estetik anlayışını yansıtıyor. Biz de dekorasyon seçimlerin üzerinden zevkini analiz edelim dedik. Evinin tarzı iç dünyanla ne kadar uyuştuğunu merak ettik.

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