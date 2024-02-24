Bize Cinsel Hayatın Hakkında İpucu Ver, İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!
Bize Cinsel Hayatın Hakkında İpucu Ver, İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!
Test sonucuna göre sana bir film önerisinde bulunacağız ama öncelikle bize cinsel hayatından biraz bahsetmen lazım.
O halde şöyle buyurun 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
2. Cinsel ilişkide nasıl birisin?
3. Söyle bakalım fantezi sever misin?
4. Şu an yalnız mısın yoksa bir ilişkin var mı?
5. Senin için cinsel ilişkide en önemli şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki herhangi bir fetişin var mı?
7. Senin için cinselliği en özel kılan şey ne?
8. Son olarak, partnerinde en çok neye dikkat edersin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Friends with Benefits (Arkadaştan Öte)