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Bize Cinsel Hayatın Hakkında İpucu Ver, İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!

etiket Bize Cinsel Hayatın Hakkında İpucu Ver, İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 23:01

Test sonucuna göre sana bir film önerisinde bulunacağız ama öncelikle bize cinsel hayatından biraz bahsetmen lazım.

O halde şöyle buyurun 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Cinsel ilişkide nasıl birisin?

3. Söyle bakalım fantezi sever misin?

4. Şu an yalnız mısın yoksa bir ilişkin var mı?

5. Senin için cinsel ilişkide en önemli şey ne?

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6. Peki herhangi bir fetişin var mı?

7. Senin için cinselliği en özel kılan şey ne?

8. Son olarak, partnerinde en çok neye dikkat edersin?

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365 Days (365 Gün)

365 Days (365 Gün)

Senin bu çapkınlıkla izlemen gereken film kesinlikle 365 Gün! Sen anı yaşadığın tek gecelik ilişkilerle dolu bir cinsel yaşama sahipsin. Ayrıca farklı şeyler denemeyi de oldukça seviyorsun. Bu filmde de senin cinsel hayatınla uyuşabilecek detaylar yer alıyor. O halde iyi seyirler 😈

Friends with Benefits (Arkadaştan Öte)

Friends with Benefits (Arkadaştan Öte)

Sen aktif ve oldukça heyecanlı bir cinsel hayatı olan birisin ama aynı zamanda düzenli bir ilişkin de olsun istiyorsun. Bunun için bir çaba gösteriyor musun bilemeyiz ama belki bu film sana bir rehber olur.

Me Before You (Senden Önce Ben)

Me Before You (Senden Önce Ben)

Sen her daim tutkuya önem veren ve gerçek aşkın peşinden koşan birisin. Senin için cinsellik de tutku ve aşk dolu olmalı ve onu özel bir insanla yaşamalısın. Bu film, hikayesiyle senin aşk ve tutkuya olan inancını daha da artırabilir!

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Friends with Benefits (Arkadaştan Öte)