Bize Bir Kombin Yap, Bilinçaltını Analiz Edelim!

Bu kombin bize tanıdık bir seni gösteriyor ama aynı zamanda içinde yeni bir dönem hissi de var. Sanki hâlâ aynı kişisin; aynı şeylere gülüyor, aynı insanlarla konuşuyor, aynı yerlerden geçiyorsun ama içten içe bazı şeylere eskisi gibi bakmıyorsun. Bu değişim öyle büyük bir patlama gibi değil; daha çok sessiz sessiz kendine dönmek gibi. İnsanlar bunu hemen anlamayabilir ama sen kendi içinde neyin değiştiğini gayet iyi hissediyorsun. Kombinin de tam bunu söylüyor: Yeni bir versiyonun geliyor ama bu kez acele etmeden, kendi hızında.