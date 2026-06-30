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Bize Bir Kombin Yap, Bilinçaltını Analiz Edelim!

etiket Bize Bir Kombin Yap, Bilinçaltını Analiz Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 13:49
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Dolabın karşısına geçince sadece kombin seçtiğini sanıyorsan, biraz yanılıyor olabilirsin. Çünkü seçtiğin renkler, parçalar ve tarzın bilinçaltın hakkında bize minik ipuçları veriyor. Şimdi sadece içinden gelen parçaları seçmeni istiyoruz. Bakalım yaptığın kombin bilinçaltın hakkında bize neler fısıldayacak?

Hazırsaann👇🏻

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1. Başladık bile! Bugün dışarı çıkarken üst giyim olarak bunlardan hangisini seçerdin?

2. Seçtiğin üst giyime göre de alt kısmı tamamla şimdi!

3. Geldik ayakkabılara... Seç bakalım birisini!

4. Biraz da süslenelim. Bu aksesuarlardan birini seçmeni istiyoruz!

5. Nerdeyse bitiriyoruz! Kombin yaparken ruh haline göre giyindiğini düşünüyor musun?

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6. Kombini tamamlayacak bir üst giyim de seç!

7. Çanta almak ister misin?

8. Son olarak, yaptığın kombine kaç puan veriyorsun?

İçten içe değişiyorsun!

Bu kombin bize tanıdık bir seni gösteriyor ama aynı zamanda içinde yeni bir dönem hissi de var. Sanki hâlâ aynı kişisin; aynı şeylere gülüyor, aynı insanlarla konuşuyor, aynı yerlerden geçiyorsun ama içten içe bazı şeylere eskisi gibi bakmıyorsun. Bu değişim öyle büyük bir patlama gibi değil; daha çok sessiz sessiz kendine dönmek gibi. İnsanlar bunu hemen anlamayabilir ama sen kendi içinde neyin değiştiğini gayet iyi hissediyorsun. Kombinin de tam bunu söylüyor: Yeni bir versiyonun geliyor ama bu kez acele etmeden, kendi hızında.

Kendine iyi davranmanı istiyor!

Senin yaptığın kombin bize şunu hissettirdi: Bu aralar sadece güzel görünmek değil, biraz da kendine iyi gelmek istiyorsun. Seçtiğin parçalar, içten içe kendini toparlama ve moralini yukarı çekme isteğini gösteriyor. Belki kimseye çok belli etmiyorsun ama sen kendi içinde küçük küçük yeniden güç topluyorsun. Bu kombin de sanki bunun sessiz bir işareti gibi; fazla bağırmıyor ama “ben kendimi bırakmadım” diyor. Bilinçaltın şu an senden mucize beklemiyor, sadece kendine biraz daha iyi davranmanı istiyor.

Şu aralar rahatlamaya ihtiyacın var!

Senin yaptığın kombin ilk bakışta “ben gayet iyiyim, her şey kontrol altında” havası veriyor. Ama biraz daha dikkatli bakınca bu rahat görüntünün altında kafası epey dolu biri çıkıyor karşımıza. Sen çoğu şeyi dışarı yansıtmadan kendi içinde çözmeye çalışanlardansın; yani bir şey canını sıksa bile hemen belli etmiyorsun. Hatta bazen o kadar iyi toparlıyorsun ki insanlar senin yorulduğunu bile fark etmiyor. Oysa içten içe biraz durmak istiyorsun. Bu kombin bize şunu söylüyor: Sen güçlü görünmeyi biliyorsun ama şu ara biraz hafiflemeye çok ihtiyacın var.

Anlaşılmak isteniyorsun!

Senin kombininde ilk bakışta sakin bir duruş var ama o sakinliğin içinde küçük küçük detaylar kendini belli ediyor. Bu da aslında seni çok güzel anlatıyor; sen duygularını herkesin gözüne sokan biri değilsin ama içinde derin bir tarafın var. Dışarıdan “bir şeyim yok” diyorsun ama seni gerçekten tanıyan biri o cümlenin arkasındaki tonu hemen yakalıyor. Seçtiğin kombin de biraz böyle; bağırmıyor ama dikkatli bakana çok şey söylüyor. Bilinçaltın şu ara sadece anlaşılmak istiyor, ama bunu uzun uzun açıklamak zorunda kalmadan.

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miray soysal
miray soysal
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