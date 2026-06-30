Bize Bir Kombin Yap, Bilinçaltını Analiz Edelim!
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Dolabın karşısına geçince sadece kombin seçtiğini sanıyorsan, biraz yanılıyor olabilirsin. Çünkü seçtiğin renkler, parçalar ve tarzın bilinçaltın hakkında bize minik ipuçları veriyor. Şimdi sadece içinden gelen parçaları seçmeni istiyoruz. Bakalım yaptığın kombin bilinçaltın hakkında bize neler fısıldayacak?
Hazırsaann👇🏻
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1. Başladık bile! Bugün dışarı çıkarken üst giyim olarak bunlardan hangisini seçerdin?
2. Seçtiğin üst giyime göre de alt kısmı tamamla şimdi!
3. Geldik ayakkabılara... Seç bakalım birisini!
4. Biraz da süslenelim. Bu aksesuarlardan birini seçmeni istiyoruz!
5. Nerdeyse bitiriyoruz! Kombin yaparken ruh haline göre giyindiğini düşünüyor musun?
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6. Kombini tamamlayacak bir üst giyim de seç!
7. Çanta almak ister misin?
8. Son olarak, yaptığın kombine kaç puan veriyorsun?
İçten içe değişiyorsun!
Kendine iyi davranmanı istiyor!
Şu aralar rahatlamaya ihtiyacın var!
Anlaşılmak isteniyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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