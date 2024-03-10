Bitmeyen Dune Esprilerinden Zeki Demirkubuz'a Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Bitmeyen Dune Esprilerinden Zeki Demirkubuz'a Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
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1. Başlıyoruz!
2. Aşçı fare bunu beğendi:
3. Midsommar kadar başka bir film daha iyi benzetilemezdi bu olaya...
5. A24 senden razı hocam...
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6. Türk Fleabag hayranları olsa kaçırmazdı...
7. Bir gün herkes böyle sinefil olacak!
8. Kış mı fetişi?
9. İstek değil ihtiyaç:
10. Allah iyiliğini vermesin...
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11. Ne eksik ne fazla...
12. Paul Paşa.
13. Naman Allahım!
14. Ah be...
15. Haftaya görüşmek üzere...
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