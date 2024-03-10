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Bitmeyen Dune Esprilerinden Zeki Demirkubuz'a Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Bitmeyen Dune Esprilerinden Zeki Demirkubuz'a Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 15:34

Her hafta olduğu gibi bu hafta da X aleminde birbirinden enteresan ve trajikomik dizi ve film paylaşımları yapıldı. Gelin herkesin görünce yüzünde gülümseme yaratan o ironik paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
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2. Aşçı fare bunu beğendi:

2. Aşçı fare bunu beğendi:
twitter.com

3. Midsommar kadar başka bir film daha iyi benzetilemezdi bu olaya...

3. Midsommar kadar başka bir film daha iyi benzetilemezdi bu olaya...
twitter.com

4. Denis Villeneuve gel gör nasıl çekilirmiş Dune!

5. A24 senden razı hocam...

5. A24 senden razı hocam...
twitter.com
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6. Türk Fleabag hayranları olsa kaçırmazdı...

6. Türk Fleabag hayranları olsa kaçırmazdı...
twitter.com

7. Bir gün herkes böyle sinefil olacak!

7. Bir gün herkes böyle sinefil olacak!
twitter.com

8. Kış mı fetişi?

8. Kış mı fetişi?
twitter.com

9. İstek değil ihtiyaç:

9. İstek değil ihtiyaç:
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10. Allah iyiliğini vermesin...

10. Allah iyiliğini vermesin...
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11. Ne eksik ne fazla...

11. Ne eksik ne fazla...
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12. Paul Paşa.

12. Paul Paşa.
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13. Naman Allahım!

13. Naman Allahım!
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14. Ah be...

14. Ah be...
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15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
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