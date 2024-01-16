"Bitik Alman Sağlık Sistemini" Yaşadığı Örnekle Anlatan Vatandaşımız Bugüne Kadar Duyduklarınızı Sorgulatacak
"Bitik Alman Sağlık Sistemini" Yaşadığı Örnekle Anlatan Vatandaşımız Bugüne Kadar Duyduklarınızı Sorgulatacak
Yurt dışında yaşayanlardan duyduğumuz kadarıyla, bazı ülkelerin sağlık sistemleri 'bitik' durumda. Bir ilaç yazdırmak, acile gitmek, rapor almak gibi hizmetlere kolay kolay erişilmediği söyleniyor. Özellikle söz konusu Almanya ise...
Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız, ülkenin 'bitik' sağlık sistemini yaşadığı bir örnekle anlatınca, işler biraz değişti!
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Son zamanlarda yurt dışına çıkan doktorlarımız haddi hesabı yok neredeyse.
Peki ülkemizdeki doktorların gitmeyi tercih ettiği bu ülkelerde, sağlık sistemi nasıl?
Almanya'da eşini ortopedi doktoruna götüren bir vatandaşımız, başından geçen olayları detaylı bir şekilde anlattı.
"1 hafta sonra gidip MR çektirdik"
"Türkiye'de birkaç doktora sonuçları gönderdim."
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Bu noktada ise fikir ayrılıkları başlıyor...
"Benzer ameliyatları 1 milyon civarına yapıyormuş."
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"Yanımıza gelip bizi teselli etti"
"Biz burada tamamen size uyacağız."
"Yılbaşını güzel bir şekilde geçirdikten sonra..."
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"Ameliyata girecek ekibe 2 gün öncesinden nöbet yazmayacağız"
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Okuduğumuz bu detaylar bile, insanın içine dokunan cinsten...
"Biz alışkın değiliz insan muamelesi görmeye"
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"Bir hastanın ve hasta yakınının psikolojisi ancak bu kadar anlaşılabilirdi"
Peki ameliyat sonrasında neler yaşandı diye merak ediyorsanız;
"Tek bir cent bile ödemedik."
"İnsan yerine konmak bütün hepsinden değerliydi"
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