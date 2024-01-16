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"Bitik Alman Sağlık Sistemini" Yaşadığı Örnekle Anlatan Vatandaşımız Bugüne Kadar Duyduklarınızı Sorgulatacak

"Bitik Alman Sağlık Sistemini" Yaşadığı Örnekle Anlatan Vatandaşımız Bugüne Kadar Duyduklarınızı Sorgulatacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 17:56

Yurt dışında yaşayanlardan duyduğumuz kadarıyla, bazı ülkelerin sağlık sistemleri 'bitik' durumda. Bir ilaç yazdırmak, acile gitmek, rapor almak gibi hizmetlere kolay kolay erişilmediği söyleniyor. Özellikle söz konusu Almanya ise...

Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız, ülkenin 'bitik' sağlık sistemini yaşadığı bir örnekle anlatınca, işler biraz değişti!

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Son zamanlarda yurt dışına çıkan doktorlarımız haddi hesabı yok neredeyse.

Son zamanlarda yurt dışına çıkan doktorlarımız haddi hesabı yok neredeyse.

Sosyal medyada birçok kez yurt dışına yerleşen doktorların paylaşımlarına denk gelmişsinizdir. Öyle ki Almanya'da buluşan doktorlarımızın paylaştığı bu fotoğraf, büyük tartışmalara da sebep olmuştu. 

Kimisi doktorlara hak verirken, kimisi onları suçlamıştı.

Peki ülkemizdeki doktorların gitmeyi tercih ettiği bu ülkelerde, sağlık sistemi nasıl?

Peki ülkemizdeki doktorların gitmeyi tercih ettiği bu ülkelerde, sağlık sistemi nasıl?

Bugüne kadar yurt dışında yaşayan akrabalarınızdan veya sosyal medyadan yurt dışındaki sağlık sisteminin 'çökmüş' olarak nitelendirildiğini duymuş olabilirsiniz. Bir sağlık sisteminin bu şekilde anlatılmasının ardından pek çok farklı sebep olabilir elbette. 

Peki gerçekte neler yaşandığını biliyor muyuz?

Almanya'da eşini ortopedi doktoruna götüren bir vatandaşımız, başından geçen olayları detaylı bir şekilde anlattı.

Almanya'da eşini ortopedi doktoruna götüren bir vatandaşımız, başından geçen olayları detaylı bir şekilde anlattı.
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"1 hafta sonra gidip MR çektirdik"

"1 hafta sonra gidip MR çektirdik"
twitter.com

"Türkiye'de birkaç doktora sonuçları gönderdim."

"Türkiye'de birkaç doktora sonuçları gönderdim."
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Bu noktada ise fikir ayrılıkları başlıyor...

Bu noktada ise fikir ayrılıkları başlıyor...
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"Benzer ameliyatları 1 milyon civarına yapıyormuş."

"Benzer ameliyatları 1 milyon civarına yapıyormuş."
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"Yanımıza gelip bizi teselli etti"

"Yanımıza gelip bizi teselli etti"
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"Biz burada tamamen size uyacağız."

"Biz burada tamamen size uyacağız."
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"Yılbaşını güzel bir şekilde geçirdikten sonra..."

"Yılbaşını güzel bir şekilde geçirdikten sonra..."
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"Ameliyata girecek ekibe 2 gün öncesinden nöbet yazmayacağız"

"Ameliyata girecek ekibe 2 gün öncesinden nöbet yazmayacağız"
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Okuduğumuz bu detaylar bile, insanın içine dokunan cinsten...

Okuduğumuz bu detaylar bile, insanın içine dokunan cinsten...
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"Biz alışkın değiliz insan muamelesi görmeye"

"Biz alışkın değiliz insan muamelesi görmeye"
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"Bir hastanın ve hasta yakınının psikolojisi ancak bu kadar anlaşılabilirdi"

"Bir hastanın ve hasta yakınının psikolojisi ancak bu kadar anlaşılabilirdi"
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Peki ameliyat sonrasında neler yaşandı diye merak ediyorsanız;

Peki ameliyat sonrasında neler yaşandı diye merak ediyorsanız;
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"Tek bir cent bile ödemedik."

"Tek bir cent bile ödemedik."
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"İnsan yerine konmak bütün hepsinden değerliydi"

"İnsan yerine konmak bütün hepsinden değerliydi"
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