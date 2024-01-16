"Bitik Alman Sağlık Sistemini" Yaşadığı Örnekle Anlatan Vatandaşımız Bugüne Kadar Duyduklarınızı Sorgulatacak

Sosyal medyada birçok kez yurt dışına yerleşen doktorların paylaşımlarına denk gelmişsinizdir. Öyle ki Almanya'da buluşan doktorlarımızın paylaştığı bu fotoğraf, büyük tartışmalara da sebep olmuştu.

Kimisi doktorlara hak verirken, kimisi onları suçlamıştı.