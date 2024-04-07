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Birlikte Yemek Yerken Karşınızdaki Kişiye Asla Söylememeniz Gereken Cümleler

Birlikte Yemek Yerken Karşınızdaki Kişiye Asla Söylememeniz Gereken Cümleler

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 11:01

İyi niyetli bile olsalar, kişinin yeme alışkanlıkları ile ilgili yorumlar bazı insanların kendilerini yargılanmış hissetmelerine neden olabilir. Kilo ile ilgili yorumlar incitici olabilir ve karşınızdaki kişiyi kırabilirsiniz. Bu nedenle sizinle aynı masada yemek yerken karşınızdaki kişiye asla söylememeniz gereken sözleri derledik... 👇

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/rude-e...

1. "Tabağındakilerin hepsini yiyecek misin?"

'Nasıl yanı hepsi çok değil mi?' gibi ifadeler birinin yeme seçimleri hakkında yargılandığını hissetmesine neden olabilir. Ayrıca, kendi tabak büyüklüğünüz veya dolgunluğunuz hakkında yorum yapmaktan kaçınmalısınız. — örneğin “Çok fazla yedim” — bu da birinin ne yediği konusunda kendini suçlu hissetmesine neden olabilir.

2. "Ben asla senin şu an yediğin şeyi yemezdim.”

2. "Ben asla senin şu an yediğin şeyi yemezdim.”

Dr. Preston, birinin tabağındaki her ne sebeple olursa olsun yemekten nasıl kaçındığınıza işaret ederek, kendilerini utanmış hissetmelerine neden olabileceğininiz konusunda uyarıyor. “Asla o kadar şeker yiyemem, yoksa kilo alırdım.” gibi söylemlerden şiddetle kaçınmalısınız.

3. "Diyet mi yapıyorsun?”

Preston, 'Kilo almak veya kaybetmek gibi ”yiyeceklerin birinin vücudunu nasıl etkileyeceği hakkında asla yorum yapmayın' diyor. Öte yandan, başkalarının yanında ne yediğinizle ilgili olarak kendi görünümünüz hakkında olumsuz konuşmaktan da kaçınmalısınız.

4. "Sağlıklı görünüyorsun.”

4. "Sağlıklı görünüyorsun.”

Bu bir iltifat gibi gelebilir, ancak yeme bozukluğu olan biri tarafından kilo aldıklarını veya verdiklerini ima ederek yanlış yorumlanabileceğini ve bunun kötü sonuçlara yol açabileceğini unutmamalısınız.

5. "Bu sefer tabağındakiler iyi görünüyor.”

5. "Bu sefer tabağındakiler iyi görünüyor.”

Bazı insanlar, özellikle de yeme bozukluğu iyileşmesinde olanlar, yemeklerinin dikkat çekilmesini istemeyebilirler. Bazen yorumlarımızı kendimize saklamak en iyisidir.

6. "Sence de kötü beslenmiyor musun?"

6. "Sence de kötü beslenmiyor musun?"

Dr. Lauro, besinlerin 'iyi', 'kötü', 'sağlıklı' veya 'sağlıksız' şeklinde sınıflandırılmasına karşı çıkıyor. 'Kahvaltıda bu yemeği tüketmek sağlıksız olur mu?' gibi ifadeler, bireylerde utanç duygusunu tetikleyebilir. Lauro'nun vurguladığı temel düşünce, 'her türlü gıdanın diyetimize dahil edilebileceği' yönünde. 'Elbette, bir gıdaya karşı alerjiniz yoksa, hiçbir şey yasaklanmamalı.'

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