Birlikte Yemek Yerken Karşınızdaki Kişiye Asla Söylememeniz Gereken Cümleler

'Nasıl yanı hepsi çok değil mi?' gibi ifadeler birinin yeme seçimleri hakkında yargılandığını hissetmesine neden olabilir. Ayrıca, kendi tabak büyüklüğünüz veya dolgunluğunuz hakkında yorum yapmaktan kaçınmalısınız. — örneğin “Çok fazla yedim” — bu da birinin ne yediği konusunda kendini suçlu hissetmesine neden olabilir.