Birlikte Yemek Yerken Karşınızdaki Kişiye Asla Söylememeniz Gereken Cümleler
Birlikte Yemek Yerken Karşınızdaki Kişiye Asla Söylememeniz Gereken Cümleler
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/rude-e...
İyi niyetli bile olsalar, kişinin yeme alışkanlıkları ile ilgili yorumlar bazı insanların kendilerini yargılanmış hissetmelerine neden olabilir. Kilo ile ilgili yorumlar incitici olabilir ve karşınızdaki kişiyi kırabilirsiniz. Bu nedenle sizinle aynı masada yemek yerken karşınızdaki kişiye asla söylememeniz gereken sözleri derledik... 👇