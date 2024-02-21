Birini Kendine Aşık Etmen Ne Kadar Zamanını Alır?
Birini Kendine Aşık Etmen Ne Kadar Zamanını Alır?
Birine kendini aşık etmen ne kadar zamanını alır merak ettik doğrusu.
O zaman birlikte öğrenelim👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Yaşadığın ilişkilerde ilk adımı genelde karşındaki kişi mi atar?
3. Ona bir film önerecek olsan hangi türde olurdu?
4. Karşı tarafın sende en çekici bulduğu şey sence ne?
5. En çok kullandığın sevgi kelimesi bunlardan hangisi?
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6. Ne kadar flörtözsün? Puanlar mısın?
7. Peki, seni tavlamak için ne yapmak gerekiyor?
8. Son olarak, daha önce kaç kişiyi kendine aşık ettin onu öğrenelim.
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wow İlk görüşte! :)))))
Seni tanıdığı an! Birini kendine aşık etmen için biraz zamana ihtiyacın var, çünkü kendinden çok emin ve kararlı birisin. Bu, davranışlarına yansıdığı için ç... Devamını Gör