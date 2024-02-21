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Birini Kendine Aşık Etmen Ne Kadar Zamanını Alır?

etiket Birini Kendine Aşık Etmen Ne Kadar Zamanını Alır?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 22:01

Birine kendini aşık etmen ne kadar zamanını alır merak ettik doğrusu. 

O zaman birlikte öğrenelim👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Yaşadığın ilişkilerde ilk adımı genelde karşındaki kişi mi atar?

3. Ona bir film önerecek olsan hangi türde olurdu?

4. Karşı tarafın sende en çekici bulduğu şey sence ne?

5. En çok kullandığın sevgi kelimesi bunlardan hangisi?

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6. Ne kadar flörtözsün? Puanlar mısın?

7. Peki, seni tavlamak için ne yapmak gerekiyor?

8. Son olarak, daha önce kaç kişiyi kendine aşık ettin onu öğrenelim.

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İlk görüşte!

Birini kendine aşık etmek için ekstra bir çaba göstermene gerek yok çünkü sendeki bu cazibe oldukça sana her daim ilk görüşte aşık olacaklar. Davranışlarınla, karakterinle, samimiyetinle, kısacası her şeyinle insanların ilgisini çeken birisisin. Bu sebeple birinin seni ilk gördüğü anda vurulması hiç de şaşırtıcı değl!

Seni tanıdığı an!

Birini kendine aşık etmen için biraz zamana ihtiyacın var, çünkü kendinden çok emin ve kararlı birisin. Bu, davranışlarına yansıdığı için çevrendekiler seni tanımadıklarında biraz mesafeli bulabilirler. Aslında sen çok sıcakkanlı ve sevgi dolu birisin. Seni tanıdıktan sonra sana aşık olmayacak birini tanımıyoruz.

Biraz zamanını alır!

Birini kendine aşık etmen yaklaşık 3 ayını alıyor çünkü sen aşka karşı biraz mesafelisin. Başkalarının sana karşı yoğun duygular beslemesini istemiyorsun. Hatta aşkı biraz yorucu ve bunaltıcı buluyorsun. Yoksa sen sevdin mi tam seversin, çok da aşık olunası bir insansın ama önce hayatında aşka yer açmalısın.

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Mr Tg

wow İlk görüşte! :)))))

Onur

Seni tanıdığı an! Birini kendine aşık etmen için biraz zamana ihtiyacın var, çünkü kendinden çok emin ve kararlı birisin. Bu, davranışlarına yansıdığı için ç... Devamını Gör