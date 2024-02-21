Birini Kendine Aşık Etmen Ne Kadar Zamanını Alır?

Birini kendine aşık etmen için biraz zamana ihtiyacın var, çünkü kendinden çok emin ve kararlı birisin. Bu, davranışlarına yansıdığı için çevrendekiler seni tanımadıklarında biraz mesafeli bulabilirler. Aslında sen çok sıcakkanlı ve sevgi dolu birisin. Seni tanıdıktan sonra sana aşık olmayacak birini tanımıyoruz.