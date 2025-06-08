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Pelin Karahan Kimdir, Kaç Yaşında? Pelin Karahan'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Pelin Karahan Kimdir, Kaç Yaşında? Pelin Karahan'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.06.2025 - 17:24

Ünlü oyuncu Pelin Karahan kariyerine 2007’de “Kavak Yelleri” dizisiyle başladı ve bu yapımdaki Aslı rolüyle yıldızı parladı. Sonrasında “Muhteşem Yüzyıl”da Mihrimah Sultan’ı canlandırarak büyük beğeni topladı. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Karahan'ın kariyeri ve özel hayatı hakkında birçok soru merak ediliyor.

Peki Pelin Karahan kimdir? 

Gelin kariyerine ve özel hayatına birlikte bakalım!

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Pelin Karahan Kimdir?

Pelin Karahan Kimdir?

Pelin Karahan, tam adıyla Vildan Pelin Karahan Güntay, 6 Ekim 1984’te Ankara’da doğdu. Eğitimini Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü’nde tamamladı. Profesyonel olarak oyunculuğa geçişini 2007’de ekranlara yayımlanan “Kavak Yelleri” dizisiyle yaptı; burada Aslı Zeybek karakteriyle geniş izleyici kitlesi kazandı.

Pelin Karahan Kaç Yaşında?

6 Ekim 1984 doğumlu Pelin Karahan, 2025 itibarıyla 40 yaşında.

Pelin Karahan Nereli?

Ankara doğumlu olan oyuncu, anne tarafından Arnavut (Selanik göçmeni), baba tarafından ise Düzce kökenlidir.

Pelin Karahan Kariyer Başlangıcı

Pelin Karahan Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk serüveni, İstanbul’a taşınıp ajansa kaydolduktan sonra Çağan Irmak’ın bir reklamında rol almasıyla başladı  Ardından 2007’de “Kavak Yelleri” dizisinde Aslı Zeybek ile profesyonel oyunculuk adımını attı; bu yapıma hem beğeni hem ödül getirdi.

Pelin Karahan Özel Hayatı

Pelin Karahan Özel Hayatı

İlk evliliğini 2011’de pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona’da yapan Karahan, 2013’te boşandı. 2014’te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı’nda evlendi. Bu evlilikten Ali Demir (2014) ve Can Eyüp (2017) adında iki oğlu var.

Pelin Karahan Öne Çıkan Açıklamalar

Pelin Karahan Öne Çıkan Açıklamalar

Röportajlarında “Kavak Yelleri benim için her zaman çok özel, sokakta hâlâ Aslı diye sesleniyorlar” diyen Karahan, samimi ve içten tavrıyla dikkat çekiyor.

Pelin Karahan Yer Aldığı Diziler

Pelin Karahan Yer Aldığı Diziler

Kavak Yelleri (2007–2011) – Aslı Zeybek 

Muhteşem Yüzyıl (2012–2014) – Mihrimah Sultan 

Mavi Kelebekler (2012) – Konuk oyuncu

Yeter (2015–2016) – Aylin Harmanlı

Yuvamdaki Düşman (2018) – Tülin

Bir Zamanlar Kıbrıs (2021–2022) – İnci Dereli

Bahar (2024) – Konuk oyuncu Sevda

Kirli Sepeti (2024) – Meyra Karabey  

Pelin Karahan Yer Aldığı Filmler

Dalgalar ve İzler (2021) – Suna 

Güven Bana (2023) – Zeynep 

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı (2025) – Prenses Prinyezel

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Pelin Karahan Güncel Projeleri

Pelin Karahan Güncel Projeleri

Pelin Karahan son açıklamasında 'Şu sıralar vakit buldukça bol bol senaryo okuyorum. Ancak henüz netleşmiş bir proje yok' dedi.

Pelin Karahan Ödülleri ve Adaylıkları

Pelin Karahan Ödülleri ve Adaylıkları

2011: Medya ve Sanat Ödülleri – “En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu” (Kavak Yelleri)  

2015: BIAF – “En İyi Kadın Oyuncu” (Muhteşem Yüzyıl)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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