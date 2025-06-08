Pelin Karahan Kimdir, Kaç Yaşında? Pelin Karahan'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Ünlü oyuncu Pelin Karahan kariyerine 2007’de “Kavak Yelleri” dizisiyle başladı ve bu yapımdaki Aslı rolüyle yıldızı parladı. Sonrasında “Muhteşem Yüzyıl”da Mihrimah Sultan’ı canlandırarak büyük beğeni topladı. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Karahan'ın kariyeri ve özel hayatı hakkında birçok soru merak ediliyor.
Peki Pelin Karahan kimdir?
Gelin kariyerine ve özel hayatına birlikte bakalım!
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Pelin Karahan Kimdir?
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Pelin Karahan Kariyer Başlangıcı
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Pelin Karahan Yer Aldığı Diziler
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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