Bir Zamanlar GTA'ya Rakipti: Efsane Seri Driver Geri Dönüyor!

Şirketin efsane serinin eski oyunlarından birinin remake veya remaster projesi üzerinde mi çalıştığı yoksa yıllar sonra karşımıza yepyeni bir Driver oyunuyla mı çıkacağı şimdilik belli değil ancak Ubisoft ilerleyen günlerde projeye dair daha fazla açıklama yapacağını da belirtmiş durumda.