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Bir Zamanlar GTA'ya Rakipti: Efsane Seri Driver Geri Dönüyor!

Bir Zamanlar GTA'ya Rakipti: Efsane Seri Driver Geri Dönüyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 15:01

Ubisoft'un bir zamanlar ortalığı sallayan, bugün ise neredeyse unutulmaya yüz tutmuş efsane oyun serisi Driver geri dönüyor! Driver'ın geri dönüşü hakkındaki açıklamalar oyuncuları şimdiden heyecanlandırmaya yetti.

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Ubisoft'un efsane serisi Driver'ın ilk oyunuyla 1999 yılında tanışmıştık.

Ubisoft'un efsane serisi Driver'ın ilk oyunuyla 1999 yılında tanışmıştık.

Açık dünya konseptine sahip oyunumuz adındandan da anlaşılacağı üzere merkezine arabaları koyuyordu. Bir zamanlar GTA'nın en güçlü rakiplerinden olan serinin son oyunu ise 2011 yılında karşımıza çıkmıştı.

Driver serisi geri dönüyor!

Driver serisi geri dönüyor!

Ubisoft kanadından yapılan açıklamayla Driver serisinin geri dönüşünün ilk sinyalleri de verildi. Şirket kanadından yapılan açıklamada Driver serisi için yeni oyunlar üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

Ubisoft'un Driver'a dair ne gibi planları olduğu ise şimdilik gizemini koruyor.

Ubisoft'un Driver'a dair ne gibi planları olduğu ise şimdilik gizemini koruyor.

Şirketin efsane serinin eski oyunlarından birinin remake veya remaster projesi üzerinde mi çalıştığı yoksa yıllar sonra karşımıza yepyeni bir Driver oyunuyla mı çıkacağı şimdilik belli değil ancak Ubisoft ilerleyen günlerde projeye dair daha fazla açıklama yapacağını da belirtmiş durumda.

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