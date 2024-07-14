Bir Zamanlar GTA'ya Rakipti: Efsane Seri Driver Geri Dönüyor!
Bir Zamanlar GTA'ya Rakipti: Efsane Seri Driver Geri Dönüyor!
Ubisoft'un bir zamanlar ortalığı sallayan, bugün ise neredeyse unutulmaya yüz tutmuş efsane oyun serisi Driver geri dönüyor! Driver'ın geri dönüşü hakkındaki açıklamalar oyuncuları şimdiden heyecanlandırmaya yetti.
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Ubisoft'un efsane serisi Driver'ın ilk oyunuyla 1999 yılında tanışmıştık.
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Driver serisi geri dönüyor!
Ubisoft'un Driver'a dair ne gibi planları olduğu ise şimdilik gizemini koruyor.
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