Bir Yangın da Muğla’da Başladı: Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Bir Yangın da Muğla’da Başladı: Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Milas'ın Gürçamlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
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Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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