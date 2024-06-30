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Bir Yangın da Muğla’da Başladı: Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Bir Yangın da Muğla’da Başladı: Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.06.2024 - 13:52 Son Güncelleme: 30.06.2024 - 14:20

Muğla’nın Milas ilçesinde, orman yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Milas'ın Gürçamlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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