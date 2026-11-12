Bir Ülkeyi Kaplayabilecek Kadar Portakal Suyu Birikti

São Paulo ile Minas Gerais'teki portakal kuşağında her biri 40,8 kilogramlık kasalarla ölçülen hasat, bir önceki sezon 230,9 milyon kasaydı. Sanayiye giden portakal yüzde 36 artışla 264,9 milyon kasaya, portakal suyu üretimi de yüzde 34 artışla 942,1 bin tona yükseldi.

Verim ise biraz düştü. Bir ton portakal suyu için ortalama 281,2 kasa portakal gerekti; önceki sezon bu sayı 276,9'du.