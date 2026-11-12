Bir Ülkeyi Kaplayabilecek Kadar Portakal Suyu Birikti
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Brezilya'daki portakal suyu stokları, 30 Haziran 2026 itibarıyla bir yılda yüzde 161,9 artarak 383,2 bin tona ulaştı. Basit bir hesapla bu miktar, Monako'nun tamamını yaklaşık 15 santimetre kalınlığında kaplayacak kadar. Artışın arkasında toparlanan rekolte ve zayıflayan talep var.
Ayrıntılar haberimizde.
Stoklar, bir yıl önceki 146,3 bin tonun yaklaşık 2,6 katına çıktı.
2025/26 sezonunda portakal rekoltesi yüzde 26,9 artarak 292,9 milyon kasaya çıktı.
Fiyatlar zirveden yüzde 70'ten fazla düştü ama bu düşüş raflara yansımadı.
Stoklar yükselse de 2015 ve 2020'deki seviyelerin altında kalıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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