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Bir Ülkeyi Kaplayabilecek Kadar Portakal Suyu Birikti

Bir Ülkeyi Kaplayabilecek Kadar Portakal Suyu Birikti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 13:07
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Brezilya'daki portakal suyu stokları, 30 Haziran 2026 itibarıyla bir yılda yüzde 161,9 artarak 383,2 bin tona ulaştı. Basit bir hesapla bu miktar, Monako'nun tamamını yaklaşık 15 santimetre kalınlığında kaplayacak kadar. Artışın arkasında toparlanan rekolte ve zayıflayan talep var.

Ayrıntılar haberimizde.

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Stoklar, bir yıl önceki 146,3 bin tonun yaklaşık 2,6 katına çıktı.

Stoklar, bir yıl önceki 146,3 bin tonun yaklaşık 2,6 katına çıktı.

Veriler, CitrusBR üyesi şirketlerin elindeki stoklardan derlendi ve bağımsız bir denetim şirketi tarafından doğrulandı. Stoklar, 66 Brix yoğunluğundaki dondurulmuş konsantre portakal suyu (FCOJ) karşılığı olarak hesaplanıyor.

Bu yoğunluktaki konsantrenin bir litresi yaklaşık 1,3 kilogram geliyor. Buna göre 383,2 bin tonluk stok yaklaşık 290 bin metreküp ediyor. Bu miktar, yaklaşık 2 kilometrekarelik Monako'nun tamamına yayılsa ülkeyi yaklaşık 15 santimetre kalınlığında bir portakal suyu tabakası kaplar.

2025/26 sezonunda portakal rekoltesi yüzde 26,9 artarak 292,9 milyon kasaya çıktı.

2025/26 sezonunda portakal rekoltesi yüzde 26,9 artarak 292,9 milyon kasaya çıktı.

São Paulo ile Minas Gerais'teki portakal kuşağında her biri 40,8 kilogramlık kasalarla ölçülen hasat, bir önceki sezon 230,9 milyon kasaydı. Sanayiye giden portakal yüzde 36 artışla 264,9 milyon kasaya, portakal suyu üretimi de yüzde 34 artışla 942,1 bin tona yükseldi.

Verim ise biraz düştü. Bir ton portakal suyu için ortalama 281,2 kasa portakal gerekti; önceki sezon bu sayı 276,9'du.

Fiyatlar zirveden yüzde 70'ten fazla düştü ama bu düşüş raflara yansımadı.

Fiyatlar zirveden yüzde 70'ten fazla düştü ama bu düşüş raflara yansımadı.

CitrusBR Genel Direktörü Ibiapaba Netto, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında New York borsasında görülen rekor fiyatların şişeleme yapan firmaları ve perakendecileri zorladığını belirtti.

Netto, 'Fiyatlar Aralık 2024'teki zirveden yüzde 70'ten fazla düşse de bu firmalar düşüşü tüketiciye yansıtmadı. Talep zayıflayıp üretim artınca stoklar birikti' dedi.

Stoklar yükselse de 2015 ve 2020'deki seviyelerin altında kalıyor.

Stoklar yükselse de 2015 ve 2020'deki seviyelerin altında kalıyor.

Stoklar 2020'de 471,1 bin tona, 2015'te ise 510,4 bin tona ulaşmıştı. Son yıllarda ise çok daha düşük seyretti: 2023'te 84,7 bin, 2024'te 116,7 bin ton olarak kaydedildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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