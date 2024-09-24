Bir Kere Gördünüz mü Asla Unutamayacaksınız: Ege'nin 10 Gizli Cennet Köşesi

Hem doğal hem de tarihi güzellikleri ile ünlü olan bir yer! Palamutbükü, Hayıtbükü gibi plajlarının sakinliği ve huzur verici atmosferi size iyi gelecektir. Badem ağaçları ve zeytinlikleri ile dolu olan bir yer olduğu için görsel açıdan sizi tatmin edecektir.