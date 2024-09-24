Bir Kere Gördünüz mü Asla Unutamayacaksınız: Ege'nin 10 Gizli Cennet Köşesi
Bir Kere Gördünüz mü Asla Unutamayacaksınız: Ege'nin 10 Gizli Cennet Köşesi
Ege bölgesi dediğimiz zaman aklımıza masal gibi yerler gelir. Doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve huzur veren renk tonları sayesinde Türkiye'nin gözde yerlerinden biridir. Gelin hep beraber Ege bölgesinin gizli köşelerine bakalım!
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1. Adatepe
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2. Bozburun
3. Gökçeada
4. Datça
5. Sığacık
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