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Bir Japon'a Karton Polisleri Anlatmaya Çalışan 'Röportaj Adam' Güldürdü!

Bir Japon'a Karton Polisleri Anlatmaya Çalışan 'Röportaj Adam' Güldürdü!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 15:05

'Röportaj Adam' kullanıcı adıyla tanıdığımız Mahsun Karaca, çektiği videolarla güldürmeye devam ediyor. Bu kez Japonya'dan gelen bir arkadaşına 'karon polislerin' mantığını anlatmaya çalışınca, olanlar oldu!

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Karton polis arabaları, özellikle otoyollarda hızlı giden araçları "uyarmak" için geliştirilen bir yöntem biliyorsunuz ki.

Karton polis arabaları, özellikle otoyollarda hızlı giden araçları "uyarmak" için geliştirilen bir yöntem biliyorsunuz ki.

Hız sınırını aşan sürücüler, uzaktan karton polis arabasını gördüklerinde ceza yememek için hızlarını düşürüyor. Böylece kazaların da azaldığı iddia ediliyor.

Ülkemizde karton polis arabaları bir hayli yaygınlaştı. Öyle ki artık üç boyutlu polis arabaları bile var.

Ülkemizde karton polis arabaları bir hayli yaygınlaştı. Öyle ki artık üç boyutlu polis arabaları bile var.

Peki bu durum yurt dışında nasıl? Yurt dışında böyle bir uygulama var mı? Ya da yabancı birisine bu durumu göstersek ne düşünürdü?

Aklımızdaki tüm bu sorulara 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca yanıt verdi. Japonya'dan gelen bir arkadaşına karton polisleri anlattığı bir video çekti.

Aklımızdaki tüm bu sorulara 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca yanıt verdi. Japonya'dan gelen bir arkadaşına karton polisleri anlattığı bir video çekti.

"Japonyadan arkadaşım geldi. 2 saattir karton polislerin mantığını açıklamaya çalışıyorum. Akşam japon haberlerindeyiz"

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Bu habere ise birbirinden farklı yorumlar geldi! 😂

Bu habere ise birbirinden farklı yorumlar geldi! 😂
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Bu başarılı anlatım da takdir edilmezse olmaz. 😂

Bu başarılı anlatım da takdir edilmezse olmaz. 😂
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