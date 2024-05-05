Bir Japon'a Karton Polisleri Anlatmaya Çalışan 'Röportaj Adam' Güldürdü!
Bir Japon'a Karton Polisleri Anlatmaya Çalışan 'Röportaj Adam' Güldürdü!
'Röportaj Adam' kullanıcı adıyla tanıdığımız Mahsun Karaca, çektiği videolarla güldürmeye devam ediyor. Bu kez Japonya'dan gelen bir arkadaşına 'karon polislerin' mantığını anlatmaya çalışınca, olanlar oldu!
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Karton polis arabaları, özellikle otoyollarda hızlı giden araçları "uyarmak" için geliştirilen bir yöntem biliyorsunuz ki.
Ülkemizde karton polis arabaları bir hayli yaygınlaştı. Öyle ki artık üç boyutlu polis arabaları bile var.
Aklımızdaki tüm bu sorulara 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca yanıt verdi. Japonya'dan gelen bir arkadaşına karton polisleri anlattığı bir video çekti.
"Japonyadan arkadaşım geldi. 2 saattir karton polislerin mantığını açıklamaya çalışıyorum. Akşam japon haberlerindeyiz"
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Bu habere ise birbirinden farklı yorumlar geldi! 😂
Bu başarılı anlatım da takdir edilmezse olmaz. 😂
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